به‌گزارش میراث‌آریا، علیرضا جعفری امروز دوشنبه ۱۳ مهر اظهار کرد: کارکنان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شمیرانات با حضور در یادمان شهدای گمنام کهف‌الشهدا، با آرمان‌های شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

او افزود: این آیین معنوی با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خدمتگزاری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شمیرانات تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، زمینه ساز تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی در جامعه است و کارکنان این اداره نیز در راستای پاسداشت این ارزش‌ها و تداوم فرهنگ خدمتگزاری اهتمام دارند.

انتهای پیام/