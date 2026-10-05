۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱

تجدید میثاق کارکنان میراث‌فرهنگی شمیرانات با شهدای گمنام کهف‌الشهدا

تجدید میثاق کارکنان میراث‌فرهنگی شمیرانات با شهدای گمنام کهف‌الشهدا

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شمیرانات، از حضور کارکنان این اداره در یادمان شهدای گمنام کهف‌الشهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا خبر داد.

به‌گزارش میراث‌آریا،  علیرضا جعفری امروز دوشنبه ۱۳ مهر اظهار کرد: کارکنان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شمیرانات با حضور در یادمان شهدای گمنام کهف‌الشهدا، با آرمان‌های شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

او افزود: این آیین معنوی با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خدمتگزاری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شمیرانات تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، زمینه ساز تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی در جامعه است و کارکنان این اداره نیز در راستای پاسداشت این ارزش‌ها و تداوم فرهنگ خدمتگزاری اهتمام دارند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301530
مریم خدابنده
دبیر مهدی ارجمند

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