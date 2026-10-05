به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با هفته گردشگری، جمعی از مدیران واحدهای گردشگری و فعالان این حوزه از شهرستان بافق در قالب تور بهابادگردی با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان بهاباد آشنا شدند.

این برنامه یک‌روزه، ۱۲ مهرماه، با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان بهاباد و تقویت تعامل و ارتباط میان فعالان گردشگری شهرستان‌های بهاباد و بافق برگزار شد.

در این تور، فعالان گردشگری از موزه تاریخ و تمدن خانه صالحی، موزه آفرینش، سایت باستان‌شناسی گور کافران، سنگ‌نگاره‌ها، روستای گردشگری همیجان، بوم‌گردی شاه‌مردان، حدیله کلانتر، مسجد جامع، خانه صنایع‌دستی و رستوران سنتی هزار و یک‌شب اشرف بازدید کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه ضمن آشنایی نزدیک با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بهاباد، ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.

برگزاری تور بهابادگردی در راستای توسعه گردشگری شهرستان، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و ایجاد زمینه برای تعامل بیشتر فعالان گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو شهرستان انجام شد.

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