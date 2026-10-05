به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه ملی گردشگری یزد با حضور ۴۷ غرفه و در دو بخش شامل غرفه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اجرای رویدادها و برنامه‌های فرهنگی و متنوع برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، کردستان و گیلان نیز حضور خواهند داشت و با اجرای رویدادهای فرهنگی، بخشی از ظرفیت‌ها و داشته‌های فرهنگی و گردشگری مناطق خود را معرفی می‌کنند.

همچنین برای نخستین‌بار در این نمایشگاه، اجرای «دیجیتال مپینگ» پیش‌بینی شده است که با استفاده از فناوری‌های تصویری، فضایی متفاوت برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ایجاد خواهد کرد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای متنوع در کنار حضور غرفه‌های تخصصی، از دیگر بخش‌های نخستین نمایشگاه گردشگری یزد است.

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