۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴

نخستین نمایشگاه ملی گردشگری یزد با حضور استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه ملی گردشگری یزد با حضور استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته یزد از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲، در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه  ملی گردشگری یزد با حضور ۴۷ غرفه و در دو بخش شامل غرفه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اجرای رویدادها و برنامه‌های فرهنگی و متنوع برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، کردستان و گیلان نیز حضور خواهند داشت و با اجرای رویدادهای فرهنگی، بخشی از ظرفیت‌ها و داشته‌های فرهنگی و گردشگری مناطق خود را معرفی می‌کنند.

همچنین برای نخستین‌بار در این نمایشگاه، اجرای «دیجیتال مپینگ» پیش‌بینی شده است که با استفاده از فناوری‌های تصویری، فضایی متفاوت برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ایجاد خواهد کرد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای متنوع در کنار حضور غرفه‌های تخصصی، از دیگر بخش‌های نخستین نمایشگاه گردشگری یزد است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301534
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

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