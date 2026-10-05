به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید حسن سیادتان امروز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه بررسی ظرفیت‌ها و الزامات توسعه هتل‌های سبز اظهار کرد: حرکت صنعت هتلداری به سمت هتل‌های سبز، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و مجموعه‌های اقامتی باید همگام با روند جهانی، استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های هوشمند را در دستور کار قرار دهند.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای هتلداران استان فارس افزود: هوشمندسازی هتل‌ها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف منابع داشته باشد و با کنترل و برنامه‌ریزی دقیق مصرف آب، برق و گاز، ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی، هزینه‌های مجموعه‌های اقامتی را نیز کاهش دهد. از سوی دیگر، این رویکرد کمک می‌کند فعالیت هتل‌ها با ملاحظات زیست‌محیطی سازگارتر شود.

سیادتان با بیان اینکه هتل سبز در بسیاری از کشورهای جهان به یک استاندارد مهم در صنعت گردشگری تبدیل شده است، گفت: در کشورهاتعداد قابل توجهی از هتل‌ها این مسیر را طی کرده‌اند و لازم است صنعت هتلداری ایران نیز برای همگامی با استانداردهای بین‌المللی، اجرای این برنامه‌ها را جدی‌تر دنبال کند.

او ادامه داد: نباید اجرای طرح هتل سبز را صرفاً یک هزینه اضافی برای هتلداران تلقی کرد؛ چرا که سرمایه‌گذاری در هوشمندسازی و مدیریت مصرف در نهایت به کاهش هزینه‌های جاری منجر می‌شود و می‌تواند حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افت هزینه را برای هتل‌ها به همراه داشته باشد.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای هتلداران استان فارس همچنین توجه گردشگران به مسائل زیست‌محیطی را یکی دیگر از مزیت‌های هتل‌های سبز دانست و افزود: در آینده، نشان و استاندارد هتل سبز برای مهمانان و گردشگران اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد و این موضوع می‌تواند به یکی از شاخص‌های انتخاب محل اقامت تبدیل شود.

سیادتان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنعت هتلداری فارس اظهار کرد: برگزاری رویدادها و جشنواره‌هایی مانند «مهر شیراز» می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای رونق گردشگری و افزایش ضریب اشغال هتل‌ها ایجاد کند و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، این ظرفیت‌ها را توسعه داد.

او با اشاره به کاهش ورود گردشگران خارجی و چالش‌های موجود در حوزه پروازها گفت: در شرایط کنونی باید بیش از گذشته بر ظرفیت گردشگری داخلی تکیه کنیم و زمینه سفر هموطنان به مقاصد مختلف کشور را فراهم آوریم.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای هتلداران استان فارس خاطرنشان کرد: سفر علاوه بر آثار اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر روحیه و نشاط اجتماعی دارد و رونق گردشگری داخلی نیازمند همکاری و هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری است.

سیادتان ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و برگزاری رویدادهایی همچون «مهر شیراز»، آثار این اقدامات در آمارهای گردشگری، میزان ورود مسافر و ضریب اشغال مراکز اقامتی استان فارس نمایان شود.

انتهای پیام/