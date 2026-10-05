به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست تخصصی گردشگری پایدار با محوریت هتل‌ها و اقامتگاه‌های سبزدر شیراز گفت: توسعه گردشگری پایدار و توجه به گردشگری سبز از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های «مهر شیراز» مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا، جامعه هتلداران به عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های فعال در صنعت گردشگری، مخاطب این برنامه آموزشی و تخصصی قرار گرفته‌اند.

معاون گردشگری استان فارس اشاره به ضرورت توجه همزمان به کمیت و کیفیت در توسعه گردشگری افزود: امروز در کنار توسعه و افزایش تعداد تأسیسات گردشگری، باید ارتقای کیفیت خدمات نیز به‌طور جدی دنبال شود و یکی از مسیرهای تحقق این هدف، حرکت به سمت استانداردهای گردشگری پایدار و سبز است.

زاهدیان نژاد ادامه داد: گردشگری سبز تنها به مسائل محیط‌زیستی محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت مصرف انرژی، آب و سایر منابع و همچنین اصلاح فرآیندهای مدیریتی را نیز دربرمی‌گیرد. نکته مهم این است که اجرای بسیاری از این اقدامات الزاماً به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و هزینه‌های زیرساختی نیاز ندارد و می‌توان با اصلاح مدیریت و شیوه بهره‌برداری، بخشی از هزینه‌ها را کاهش داد.

او با اشاره به برگزاری دوره آموزشی گردشگری پایدار و سبز برای جامعه هتلداران فارس گفت: این دوره با حضور جهانشاهی، از اساتید و مدرسان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزار شده است و امیدواریم خروجی آن به شکل‌گیری رویکردی عملیاتی در میان مدیران و بهره‌برداران تأسیسات اقامتی استان منجر شود.

معاون گردشگری استان فارس همچنین به موضوع نشان گردشگری سبز اشاره کرد و افزود: هدف‌گذاری ما این است که در گام نخست، تعدادی از هتل‌های استان بتوانند این نشان را دریافت کنند و به‌تدریج شاهد توسعه این رویکرد در میان سایر تأسیسات اقامتی فارس باشیم.

زاهدیان نژاد تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت بهینه منابع و رعایت الزامات زیست‌محیطی در نهایت می‌تواند رضایت بیشتر گردشگران و افزایش ماندگاری آنان در مقصد را به دنبال داشته باشد.

او با بیان اینکه گردشگری سبز باید از نقطه آغاز سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد، گفت: سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران باید از همان ابتدای طراحی و احداث بناهای گردشگری با الزامات گردشگری سبز آشنا باشند و این اصول را در معماری، تجهیزات، تأسیسات و نحوه بهره‌برداری از مجموعه لحاظ کنند.

معاون گردشگری استان فارس خاطرنشان کرد: توجه به این رویکرد از مرحله سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری تأسیسات گردشگری پایدار و باکیفیت خواهد بود و می‌تواند فارس را در مسیر توسعه گردشگری سبز و پایدار بیش از پیش قرار دهد.

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