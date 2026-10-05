۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹

معاون گردشگری استان فارس

گردشگری سبز در فارس از مرحله سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری دنبال می‌شود

گردشگری سبز در فارس از مرحله سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری دنبال می‌شود

معاون گردشگری استان فارس با تأکید بر ضرورت حرکت تأسیسات گردشگری به سمت الگوهای پایدار، گفت: گردشگری سبز باید از مرحله سرمایه‌گذاری و طراحی تأسیسات مورد توجه قرار گیرد تا ضمن مدیریت مصرف منابع و کاهش هزینه‌ها، کیفیت خدمات و ماندگاری گردشگران نیز افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵  در حاشیه نشست تخصصی گردشگری پایدار با محوریت هتل‌ها و اقامتگاه‌های سبزدر شیراز گفت: توسعه گردشگری پایدار و توجه به گردشگری سبز از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های «مهر شیراز» مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا، جامعه هتلداران به عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های فعال در صنعت گردشگری، مخاطب این برنامه آموزشی و تخصصی قرار گرفته‌اند.

معاون گردشگری استان فارس اشاره به ضرورت توجه همزمان به کمیت و کیفیت در توسعه گردشگری افزود: امروز در کنار توسعه و افزایش تعداد تأسیسات گردشگری، باید ارتقای کیفیت خدمات نیز به‌طور جدی دنبال شود و یکی از مسیرهای تحقق این هدف، حرکت به سمت استانداردهای گردشگری پایدار و سبز است.

زاهدیان نژاد ادامه داد: گردشگری سبز تنها به مسائل محیط‌زیستی محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت مصرف انرژی، آب و سایر منابع و همچنین اصلاح فرآیندهای مدیریتی را نیز دربرمی‌گیرد. نکته مهم این است که اجرای بسیاری از این اقدامات الزاماً به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و هزینه‌های زیرساختی نیاز ندارد و می‌توان با اصلاح مدیریت و شیوه بهره‌برداری، بخشی از هزینه‌ها را کاهش داد.

او با اشاره به برگزاری دوره آموزشی گردشگری پایدار و سبز برای جامعه هتلداران فارس گفت: این دوره با حضور جهانشاهی، از اساتید و مدرسان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزار شده است و امیدواریم خروجی آن به شکل‌گیری رویکردی عملیاتی در میان مدیران و بهره‌برداران تأسیسات اقامتی استان منجر شود.

معاون گردشگری استان فارس همچنین به موضوع نشان گردشگری سبز اشاره کرد و افزود: هدف‌گذاری ما این است که در گام نخست، تعدادی از هتل‌های استان بتوانند این نشان را دریافت کنند و به‌تدریج شاهد توسعه این رویکرد در میان سایر تأسیسات اقامتی فارس باشیم.

زاهدیان نژاد تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت بهینه منابع و رعایت الزامات زیست‌محیطی در نهایت می‌تواند رضایت بیشتر گردشگران و افزایش ماندگاری آنان در مقصد را به دنبال داشته باشد.

او با بیان اینکه گردشگری سبز باید از نقطه آغاز سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد، گفت: سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران باید از همان ابتدای طراحی و احداث بناهای گردشگری با الزامات گردشگری سبز آشنا باشند و این اصول را در معماری، تجهیزات، تأسیسات و نحوه بهره‌برداری از مجموعه لحاظ کنند.

معاون گردشگری استان فارس خاطرنشان کرد: توجه به این رویکرد از مرحله سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری تأسیسات گردشگری پایدار و باکیفیت خواهد بود و می‌تواند فارس را در مسیر توسعه گردشگری سبز و پایدار بیش از پیش قرار دهد.

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کد خبر 1405071301536
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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