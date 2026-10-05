به گزارش میراث آریا، همزمان با برگزاری سی و هشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، پوستر فیلم «عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی منتشر شد.

پوستر و لوگوی «عموی بچه‌ها» توسط بهزاد خورشیدی طراحی شده است.

در این فیلم بازیگرانی همچون داریوش فرضیایی، نعیمه نظام‌دوست، هومن برق‌نورد، ایمان صفا، رامین ناصرنصیر، حامد وکیلی، کمند امیرسلیمانی، پارسیا شکوری‌فرد، مرسانا نوروزی، سوفیا علیجانی و نادر سلیمانی حضور دارند.

«عموی بچه‌ها» از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی است.

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