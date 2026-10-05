روایت زندگی پر فراز و نشیب رونی سالیوان در «بلند شو رونی» رادیو نمایش

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، قهرمانی همیشه روی میز مسابقه اتفاق نمی‌افتد و گاهی یک قهرمان برای بازگشت به میدان رقابت، باید با دشواری‌های زندگی خود نیز مبارزه کند.

«بلند شو رونی» داستان رونی سالیوان، نابغه‌ای را روایت می‌کند که از کودکی در دنیای اسنوکر درخشید، اما درست در اوج موفقیت با فروپاشی خانواده‌اش روبه‌رو شد. پدرش راهی زندان شد، مادرش به دلیل بدهی مالیاتی محکوم شد و رونی از خواهرش جدا ماند.

فشار این اتفاقات رونی را تا مرز غرق شدن در الکل پیش برد، اما او تسلیم نشد و توانست بار دیگر خودش را پیدا کند، زندگی‌اش را نجات دهد و به قله اسنوکر بازگردد.

نمایش رادیویی «بلند شو رونی» به کارگردانی فریدون محرابی، نویسندگی سیمین بنایی و تهیه‌کنندگی نوید جولایی تولید شده است.

محمدرضا قبادی‌فر به عنوان افکتور و مجید آیینه به عنوان صدابردار در این اثر حضور دارند.

مجتبی طباطبایی، شیما جانقربان، شهریار حمزیان، میرطاهر مظلومی، رویا فلاحی، شهین نجف‌زاده، محمد آقامحمدی، نوشین حسن‌زاده، فریبا طاهری، محمدسعید سلطانی، فرشید صمدی‌پور، قربان نجفی، سینا نیکوکار، محمد شریفی‌مقدم، علی زرینی، محمد پورحسن، بهرام سروری‌نژاد، علی میلانی و مرضیه صدرایی از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

«بلند شو رونی» هر روز ساعت ۱:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۷ خواهد بود.

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