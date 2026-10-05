نیروی انتظامی بازوی توانمند در حفاظت از آثار تاریخی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان قروه، از همکاری و همراهی مجموعه انتظامی این شهرستان در حفاظت از میراث‌فرهنگی تقدیر کرد و گفت: همکاری و تعامل نزدیک نیروی انتظامی با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با میراث‌فرهنگی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: حضور نیروهای انتظامی در گشت‌های مشترک و همکاری در شناسایی و دستگیری حفاران غیرمجاز، اقدامی مهم در حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی و جلوگیری از تعرض به میراث‌فرهنگی است.

او بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری میان مجموعه انتظامی و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تاکید و از تلاش‌های فرماندهی انتظامی و کارکنان انتظامی شهرستان قروه در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی و سرمایه‌های تاریخی استان قدردانی کرد.

طالب‌نیا همچنین بر اهمیت مشارکت و همکاری دستگاه‌های مسئول برای صیانت از آثار تاریخی و جلوگیری از تخریب و تعرض به محوطه‌های باستانی تاکید کرد.

انتهای پیام/