به گزارش خبرگزاری میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تور آموزشی- تفریحی «ساحل‌گردی» با همکاری منطقه آزاد چابهار، اداره میراث‌فرهنگی و آژانس ساحل‌گشت با محوریت گردشگری خانواده‌محور طراحی شده است؛ رویکردی که در آن کودک، طبیعت و مقصد گردشگری در قالب تجربه‌ای تعاملی و هدفمند به یکدیگر پیوند می‌خورند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار افزود: در این تور، کودکان ۵ تا ۹ سال ضمن حضور در برنامه‌های متنوع آموزشی و خلاقانه، با بخشی از ظرفیت‌های طبیعی و دریایی چابهار، زیست‌بوم ساحلی، موجودات دریایی و اهمیت حفاظت از محیط زیست آشنا خواهند شد.

او ادامه داد: همراهی مربی کودک و لیدر گردشگری، آموزش و معرفی موجودات دریایی، فعالیت‌های هنری و رنگ‌آمیزی، کارگاه خلاقیت، ساخت یادگاری‌های کودکانه و جشن آب‌پاشونک از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این تور است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی چابهار، توسعه برنامه‌های تخصصی گردشگری کودک را گامی مؤثر در تنوع‌بخشی به تجربه گردشگران و تقویت گردشگری خانواده‌محور عنوان کرد و افزود: این ظرفیت با توجه به سواحل منحصربه‌فرد، جاذبه‌های دریایی و تنوع طبیعی و فرهنگی چابهار، می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط عمیق‌تر نسل آینده با طبیعت و میراث‌فرهنگی مکران باشد.

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