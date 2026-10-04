https://www.chtn.ir/x4wGx۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹ کد خبر 1405071301543 فیلم خبری افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری با حضور وزیر میراث فرهنگی موزه شهید رئیسعلی دلواری با حضور وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد. دریافت 9 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071301543 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها هفته گردشگری افتتاح موزه پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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