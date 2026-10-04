۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹

افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری با حضور وزیر میراث فرهنگی

افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری با حضور وزیر میراث فرهنگی

موزه شهید رئیسعلی دلواری با حضور وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد.

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کد خبر 1405071301543
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

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