تصویربرداری در تهران ادامه دارد/ بازسازی روزهای سخت کرونا در سریال «تیم درمان»

به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «تیم درمان» به کارگردانی محمد عبدی‌زاده و تهیه‌کنندگی سید محسن جاهد، با گذشت نیمی از مراحل تولید، همچنان در فضای بیمارستانی ادامه دارد و گروه تولید این روزها مشغول ضبط بخش‌هایی از سریال با موضوع دوران شیوع کرونا هستند.

این سکانس‌ها با بازنمایی شرایط دشوار بیمارستان‌ها در روزهای همه‌گیری کرونا، گوشه‌ای از تلاش‌ها، ایثار و فداکاری پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان در مواجهه با این بحران را به تصویر می‌کشد؛ روزهایی که کادر درمان در خط مقدم مقابله با بیماری، مسئولیت سنگینی را بر عهده داشتند.

«تیم درمان» در ۱۶ قسمت و با الهام از خاطرات واقعی پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت ساخته می‌شود و به دغدغه‌ها، ترس‌ها، چالش‌های حرفه‌ای و مسائل شخصی این گروه می‌پردازد. این مجموعه ساختاری اپیزودیک و چندروایتی دارد و در هر قسمت، ماجرای یک بیمار و اتفاقات مرتبط با روند درمان او روایت می‌شود.

در این مجموعه، بیتا سحرخیز و با معرفی لیلا محمدی در نقش شخصیت اصلی داستان، در کنار علیرضا جلالی‌تبار، زهرا سعیدی، معصومه بافنده، صهبا شرافتی، صفورا خوش‌طینت، ساقی زینتی، محمدرضا رهبری، ذبیح افشار، نرگس امینی، فهیمه مؤمنی، مجید شکری، طاها محمدی، کامبیز بنان، شادی منصوری، سعید عسکری، بهار بهمن‌پور، آمور زرگریان، اشکان سرمد، جواد اسماعیلی، سعیده صالحی، علی قاسمی، لیز جنیفر، آرمن زرگریان، آنی الکسانی، مهدی کاشفی، دریک تاکدیان، نسرین احمدخانی، مهسا گرجی، آرزو غلامی، ادنا ظهرابیان، محمد عبدی‌زاده، امیر سرداری، فریبا بیکلو، فائزه جعفری، پریسا حیدری، هدی تورنگ، الهه اخوان، سعید بصیری، احمد رئیسی، نادر همتی، حسین قورچی، محمدسبحان مهدی‌زاده، میکائیل عطایی و السا قدیمی، نیکان هادی‌پور به ایفای نقش می‌پردازند.

این سریال به سفارش معاونت برون‌مرزی صداوسیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور تولید می‌شود.

عوامل اصلی این پروژه عبارت‌اند از: نویسنده و کارگردان: محمد عبدی‌زاده، ناظر کیفی: رضا درویش‌نوری، مشاور کارگردان: سید مسعود اطیابی، مشاوران تخصصی پروژه: دکتر امیر صدر و حمید چراغی، مدیر برنامه‌ریزی: تهمینه مرتضوی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، دستیار اجرایی کارگردان: علی کفراش، دستیار تخصصی پزشکی کارگردان: فاطمه سیاه‌منصور، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، شاعر و ترانه‌سرا: صالحه زهره‌وند، دستیار کارگردان: منیره اسحاقیان، دستیار برنامه‌ریز: موسا رضوی، دستیار کارگردان: معصومه عسگری، تهیه‌کننده و مدیر فیلم‌برداری: سید محسن جاهد، فیلم‌برداران: شاهین عبدی‌زاده، ابوالفضل ناصری، دستیار فیلم‌بردار: مسلم رضوی، مجری نور: حسنعلی داودی، گروه فیلم‌برداری: فرشاد شاه‌حسینی، علی کریمی و بهمن ناصری، مدیر صدابرداری: حسین نقوی، دستیاران صدابردار: مسلم عبداللهی، تدوین هم‌زمان: حسین غضنفری، طراح صحنه و لباس: محمد عبدی‌زاده، چهره‌پردازی: شهرام توانا، چهره‌پردازان آقایان: سامان مریوانی و علی یوسف‌زاده، چهره‌پردازان بانوان: پرشنگ بهرامی و زهرا علی‌اصغری، مجری طرح: رضا علی‌پور، مدیر تولید: سعید بصیری، عکاس و فیلم‌بردار پشت‌ صحنه: میلاد تنهایی، مدیر تدارکات: ایرج قاسمی، تدارکات: امیر غفاری، همیاران تدارکات: اکبر نورخواه و محمدحسین نورخواه، دستیار اول صحنه: ملیکا محمدصادق، دستیاران صحنه: احمد رئیسی و معین عسگری، دستیار اول لباس: رها حق‌وردی و... .

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