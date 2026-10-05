به گزارش میراث آریا، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد طارق نیک‌پور، نوازنده سازهای کوبه‌ای و عضو گروه تئاتر «تی‌توک»، عصر روز گذشته، یکشنبه ۱۲ مهر با حضور جمعی از هنرمندان و همکاران او در خانه هنر تمام ناتمام برگزار شد.

ابراهیم پشت‌کوهی، کارگردان نمایش «مثل آب برای شکلات» و سرپرست گروه تئاتر «تی‌توک»، در این مراسم ضمن یادآوری خاطرات سال‌ها همکاری با این هنرمند گفت: تمام عزیزانی که در این سال‌ها با طارق کار کرده‌اند یا او را دیده‌اند، تأیید می‌کنند که ما در تمام این مدت، حتی یک بار اخم او را ندیدیم.

او افزود: طارق عاشق صحنه بود؛ هر زمان که برای اجرا فراخوانده می‌شد، بی‌درنگ حاضر بود و آخرین اجرای خود را نیز در همین سالن به انجام رساند. مرگ آسان، جز از روح بزرگ و زلال او برنمی‌آید؛ اینکه هنرمند در اوج حضورش بر صحنه، جهانش را تغییر دهد، به عقیده من مرگ بزرگی است.

این هنرمند در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به شخصیت خاص زنده‌یاد نیک‌پور ادامه داد: زندگی آدم‌ها حرکتی است در طول زمان، اما هنرمندان خاص، حرکتی در عمق زمان دارند که ما به آن جاودانگی می‌گوییم. خاطراتی که از خنده‌ها و بودن‌های او دارم، بی‌شمار است. او ساکن بندرعباس بود و هر زمان که اجرایی داشتیم، به تهران می‌آمد. سال‌ها در اجرای نمایش‌هایی مانند «مکبث»، «ذرات آشوب» و اجرای «مثل آب برای شکلات» در کنارمان بود.

پشت‌کوهی با تأکید بر اینکه ارزش هنرمند نزد مردم است، بیان کرد: ما اینجا نه قصد برگزاری مراسمی خاص داریم و نه انتظاری از مسئولان؛ چرا که معتقدم هنرمندی که قدر و مرتبه‌اش نزد مردم است، به هیچ جایگاه دیگری نیاز ندارد. طارق در قلب مردم بندرعباس جای داشت و حضور جمعیت عظیم و پرشوری که امروز برای بدرقه او آمده‌اند، گواهی بر این عشق و ارادت است.

این کارگردان گفت: ما امروز با وجود تلخی این داغ، نمایش را به عشق او اجرا خواهیم کرد، چون می‌دانیم او حضور دارد و از دیدن اجرای بچه‌ها لذت می‌برد. ما همیشه به شوخی می‌گفتیم هدف‌مان این است که تو را معروف کنیم؛ حالا او در جاودانگی معروف و ماندگار است.

اجرای قطعاتی در گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند نیز بخش دیگری از این مراسم بود.

در ادامه، گروه اجرایی نمایش «مثل آب برای شکلات» با وجود شوک از دست دادن زنده‌یاد طارق نیک‌پور، اجراهای خود را از سر گرفت.

ابراهیم پشت‌کوهی پیش از آغاز نمایش، خطاب به تماشاگران حاضر در سالن از تقدیم تمام اجراهای این دوره به زنده‌یاد نیک‌پور خبر داد و تاکید کرد گروه نمایش «مثل آب برای شکلات با وجود روزهای سختی که سپری کرده است و اندوه از دست دادن یکی از بهترین نوازندگانش، خود را موظف می‌داند که به احترام تماشاگر تئاتر، به احترام معنادارترین بخش زندگی که هنر است و به عشق و یاد طارق عزیز روی صحنه باشد.

طارق نیک‌پور در قطعه هنرمندان بندرعباس آرام گرفت

زنده‌یاد طارق نیک‌پور از هنرمندان موسیقی جنوب و نوازنده سازهای کوبه‌ای بود که در ۴۰ سالگی درگذشت. او در شب‌های اخیر با اجرای نمایش «مثل آب برای شکلات» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی در خانه هنر تمام ناتمام روی صحنه می‌رفت.

این هنرمند هرمزگانی عصر روز جمعه، دهم مهرماه، دقایقی پیش از آغاز ششمین اجرای این اثر نمایشی، دچار ایست قلبی شد و صحنه را برای همیشه ترک کرد.

پیکر زنده‌یاد نیک‌پور روز گذشته در قطعه هنرمندان آرامستان باغو در بندرعباس آرام گرفت.

عکس‌ها از ریحانه عابدین‌زاده

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