به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر رستمی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه جاری در سومین جلسه هماهنگی برگزاری برنامه تلویزیونی «ایران جان» اظهار کرد: صداوسیمای مرکز استان سند اقدام این برنامه را تهیه کرده است و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید بر اساس این سند، نسبت به تولید محتوای هدفمند و قابل پخش اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای این رویداد افزود: کمیته‌های ذیل ستاد، به‌ویژه کمیته‌های شهرستانی، باید اقدامات تعیین‌شده را به‌موقع و با جزئیات کامل انجام داده و گزارش عملکرد خود را به ستاد ارائه کنند.

رستمی با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه برای پخش این برنامه از شبکه‌های سراسری صداوسیما گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، «ایران جان» از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه امسال با محوریت معرفی ظرفیت‌های خراسان‌شمالی روی آنتن خواهد رفت.

او معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و سایر توانمندی‌های استان را از فرصت‌های مهم این برنامه برشمرد و گفت: یکی از ثمرات مهم معرفی ظرفیت‌های استان از طریق این برنامه، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد گردش مالی خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌شمالی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در تولید محتوا، رویدادمحور عمل کنند و ظرفیت‌های استان را در قالب رویدادها، دستاوردها و قابلیت‌های شاخص به شکلی جذاب و اثرگذار به مخاطبان سراسر کشور معرفی کنند.

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