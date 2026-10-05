۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱

مدیر پایگاه میراث‌ملی مجموعه بمپور خبر داد:

آغاز مرمت قلعه تاریخی بمپور با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی

آغاز مرمت قلعه تاریخی بمپور با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی

مدیر پایگاه میراث‌ملی مجموعه بمپور از اجرای دو پروژه مرمتی در بخش‌های حاکم‌نشین و عامه‌نشین قلعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی گرگی روز دوشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حفاظت و مرمت فضاهای معماری قلعه بمپور، دو پروژه مرمتی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در بخش‌های حاکم‌نشین و عامه‌نشین قلعه در حال اجراست.

مدیر پایگاه میراث‌ملی مجموعه بمپور افزود: این پروژه‌ها با هدف حفاظت از بخش‌های مختلف این اثر تاریخی، جلوگیری از تشدید آسیب‌های موجود و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم حفاظت و نگهداری از ساختارهای معماری قلعه در دستور کار پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور قرار گرفته است.

او ادامه داد: قلعه بمپور از مهم‌ترین آثار تاریخی جنوب شرق‌کشور و یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی منطقه بلوچستان به شمار می‌رود که در طول زمان به عنوان مرکز حکمرانی و نظامی دارای اهمیت بوده است بر همین اساس پروژه‌های حفاظت و مرمت بخش‌های مختلف آن، از اولویت‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان  است.

به گفته گرگی، اجرای این دو پروژه بخشی از برنامه‌های حفاظتی و مرمتی پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور برای استمرار روند حفاظت از این اثر تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

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کد خبر 1405071301551
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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