آغاز مرمت قلعه تاریخی بمپور با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی گرگی روز دوشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حفاظت و مرمت فضاهای معماری قلعه بمپور، دو پروژه مرمتی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در بخش‌های حاکم‌نشین و عامه‌نشین قلعه در حال اجراست.

مدیر پایگاه میراث‌ملی مجموعه بمپور افزود: این پروژه‌ها با هدف حفاظت از بخش‌های مختلف این اثر تاریخی، جلوگیری از تشدید آسیب‌های موجود و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم حفاظت و نگهداری از ساختارهای معماری قلعه در دستور کار پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور قرار گرفته است.

او ادامه داد: قلعه بمپور از مهم‌ترین آثار تاریخی جنوب شرق‌کشور و یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی منطقه بلوچستان به شمار می‌رود که در طول زمان به عنوان مرکز حکمرانی و نظامی دارای اهمیت بوده است بر همین اساس پروژه‌های حفاظت و مرمت بخش‌های مختلف آن، از اولویت‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان است.

به گفته گرگی، اجرای این دو پروژه بخشی از برنامه‌های حفاظتی و مرمتی پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور برای استمرار روند حفاظت از این اثر تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

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