احراز هویت تصویری کاربران حقیقی ایرانی در ایرنیک الزامی شد

به گزارش میراث آریا، مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه اول کشوری ‎. ir و دات ایران (ایرنیک)، اعلام کرده که احراز هویت تصویری سطح ۲ برای کاربران حقیقی ایرانی الزامی شده و به‌زودی ارائه خدمات تنها به کاربرانی امکان‌پذیر خواهد بود که این مرحله را تکمیل کرده باشند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی ‎. ir و دات ایران برای کاربرانش ارسال کرده، کاربران حقیقی ایرانی باید در اسرع وقت با مراجعه به پنل احراز هویت، فرایند احراز هویت تصویری خود را تکمیل کنند. این مرکز هشدار داده است که تکمیل نکردن این فرایند، موجب محدودیت در دریافت خدمات خواهد شد.

مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی ‎. ir و دات ایران در این اطلاعیه زمان دقیق آغاز محدودیت‌ها و جزئیات خدمات مشمول آن را مشخص نکرده و صرفاً از اجرای این الزام «به‌زودی» خبر داده است.

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