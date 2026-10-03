https://www.chtn.ir/x4wGB۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳ کد خبر 1405071301557 فیلم خبری بازدید وزیر میراث فرهنگی از قلعه و مسجد تاریخی بردستان در هفته گردشگری وزیر میراث فرهنگی از قلعه و مسجد تاریخی بردستان بوشهر در هفته گردشگری بازدید کرد. دریافت 6 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071301557 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها افتتاح طرح گردشگری هفته گردشگری بوشهر گردشگری پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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