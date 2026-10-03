۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳

بازدید وزیر میراث فرهنگی از قلعه و مسجد تاریخی بردستان در هفته گردشگری

بازدید وزیر میراث فرهنگی از قلعه و مسجد تاریخی بردستان در هفته گردشگری

وزیر میراث فرهنگی از قلعه و مسجد تاریخی بردستان بوشهر در هفته گردشگری بازدید کرد.

دریافت 6 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301557
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha