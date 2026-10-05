۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۲

بهره برداری و افتتاح سفره خانه سنتی سعادت باحضور وزیر میراث فرهنگی در هفته گردشگری

بهره برداری و افتتاح سفره خانه سنتی سعادت باحضور وزیر میراث فرهنگی در هفته گردشگری

سفره خانه سنتی سعادت باحضور وزیر میراث فرهنگی در هفته گردشگری به بهره برداری رسید.

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کد خبر 1405071301559
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

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