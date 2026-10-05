https://www.chtn.ir/x4wGG۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۲ کد خبر 1405071301559 فیلم خبری بهره برداری و افتتاح سفره خانه سنتی سعادت باحضور وزیر میراث فرهنگی در هفته گردشگری سفره خانه سنتی سعادت باحضور وزیر میراث فرهنگی در هفته گردشگری به بهره برداری رسید. دریافت 13 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071301559 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها افتتاح طرح گردشگری هفته گردشگری بوشهر گردشگری پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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