آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری و تجلیل از فعالان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران حوزه گردشگری استان اردبیل با حضور استاندار اردبیل در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد. در این آیین، با تأکید بر نقش و جایگاه صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان، از جمعی از فعالان، سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و تشکل‌های گردشگری استان اردبیل به پاس تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در رونق و توسعه این صنعت تجلیل شد.