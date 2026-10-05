۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۲

آیین گرامیداشت هفته گردشگری و تجلیل از فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه در اردبیل

آیین گرامیداشت هفته گردشگری و تجلیل از فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه در اردبیل

آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری و تجلیل از فعالان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران حوزه گردشگری استان اردبیل با حضور استاندار اردبیل در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد. در این آیین، با تأکید بر نقش و جایگاه صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان، از جمعی از فعالان، سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و تشکل‌های گردشگری استان اردبیل به پاس تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در رونق و توسعه این صنعت تجلیل شد.

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کد خبر 1405071301560
رضا خانبابائی
دبیر محمد آوخ

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