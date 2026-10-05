در عصر حکمرانی مشارکتی، گردشگری دیگر تنها یک صنعت نیست، بلکه تجربه‌ای برآمده از داده و دانش است. رونمایی از پلتفرم «شمالوژی» در شب گردشگری گیلان، سرآغاز فصل نوینی برای عبور از الگوی سنتی سفر و حرکت به سوی مقاصد تجربه‌محور است. در این گزارش ویدئویی، شاهد هم‌افزایی ارکان تصمیم‌گیر و فعالان این حوزه برای ترسیم افق‌های روشن گردشگری پایدار در گیلان خواهید بود.