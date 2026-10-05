هشدار نسبت به وقوع سیلاب در ۵ استان غرب کشور

به گزارش میراث آریا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و اردبیل و چهارشنبه ۱۵ مهرماه در جنوب استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور وعدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه کرد.

در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

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