به گزارش میراث آریا، بر اساس ابلاغیه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، شهرهای دارای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی برای راه‌اندازی موزه‌های تخصصی شناسایی و حمایت خواهند شد.

شورای اسلامی شهر و شهرداری‌های متقاضی باید ظرفیت‌های موجود، فرم مربوط، گزارش و طرح توجیهی خود را ارائه کنند تا درخواست‌ها در کمیته تخصصی مشترک دو وزارتخانه بررسی و شهرهای واجد اولویت مشخص شوند.

به گفته مدیرکل موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، در حال حاضر ۸۹۰ موزه در کشور فعال است و بر اساس هدف‌گذاری معاونت میراث فرهنگی، این تعداد باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، با رویکرد تحقق عدالت فرهنگی، به هزار موزه افزایش یابد.

طرح «هر شهر یک موزه» نیز با هدف معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت هر منطقه، توسعه گردشگری و تقویت مشارکت اجتماعی دنبال می‌شود و حمایت و ایجاد موزه به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد شهرداران و فرمانداران در نظر گرفته خواهد شد.

اجرای این طرح پیش‌تر نیز در سیاست‌های معاونت میراث فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته بود و بر همکاری مدیریت‌های شهری و استانی برای تحقق آن تأکید شده است، از جمله در نشست شورای عالی استان‌ها در سال ۱۴۰۳، «هر شهر یک موزه» به‌عنوان یکی از زمینه‌های همکاری میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح شد.

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