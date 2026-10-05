راهنمایان گردشگری کانون معنابخش و راویان جغرافیای فرهنگی ایران هستند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با ایام گرامی‌داشت هفته گردشگری، آیین گردهمایی صمیمانه انجمن راهنمایان گردشگری استان گیلان با حضور یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، معاونان، مدیران ستادی و جمع کثیری از راهنمایان و فعالان این حوزه در مجتمع پذیرایی سینی‌پر کوچصفهان برگزار شد.

در ابتدای این رویداد، جمعی از پیشکسوتان و فعالان حوزه راهنمایان گردشگری، به بیان تجارب زیسته و خاطرات خود پرداختند و نقش پویانمایی‌ها و رسانه‌های تصویری گذشته در شکل‌دهی به ادراک ذهنی جامعه نسبت به مقوله کشف، سفر و پیام‌های انسان‌شناختی آن را بازخوانی کردند.

راهنمایان گردشگری؛ کانون معناسازی و دیپلماسی هویتی

یوسف سلمان‌خواه، ضمن تبریک هفته گردشگری و پاسداشت رسالت حرفه‌ای راهنمایان، با تبیین تمایز ساختاری گردشگری کالبدی با گردشگری معناگرا اظهار کرد: طراحی و هندسه صنعت گردشگری نباید صرفاً در ارکان فیزیکی، تأسیسات اقامتی و هتل‌ها یا مناسبات سازمانی دفاتر خلاصه شود؛ بلکه راهنمایان گردشگری، کانون اصلی معنا، روح زنده سفر و پیام‌رسانان تمدنی این سرزمین هستند. روایتگری صرفاً خوانش تاریخ مکتوب نیست، بلکه بازتاب‌دهنده شوکت، دیرینگی و شکوه تمدن چند هزار ساله ایران و حوزه‌های تمدنی مشترک است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه میان‌رشته‌ای در میان راهنمایان افزود: راوی گردشگری امروز باید توأمان مردم‌شناس، تاریخ‌نگار و مسلط به ظرایف علم ارتباطات و نشانه‌شناسی باشد. هنگامی که از بیش از ۴۳ هزار اثر ثبت‌شده ملی و ظرفیت‌های بی‌بدیل هویتی سخن می‌گوییم، این توانمندی راهنمایان است که می‌تواند شکوه و ارزش‌های ژرف فرهنگی و تاریخی گیلان و ایران را به مخاطب پیوند داده و آن را به یک مؤلفه اثرگذار در بازتولید قدرت نرم ملی بدل سازد.

پارادایم جغرافیای فرهنگی و الگوشناسی اقتصاد گردشگری

او با اشاره به الگوهای جهانی توسعه گردشگری و بازخوانی تجارب کشورهایی همچون ترکیه و اسپانیا تصریح کرد: ثبت تعداد گردشگران جهانی در کشورهای مقصد برتر گردشگری تصادفی نبوده بلکه حاصل درک دقیق تاریخ، جغرافیا و انسجام مدیریتی است. در ادبیات توسعه گردشگری، هم‌افزایی جغرافیا، فرهنگ و تاریخ را در قالب مفهوم جغرافیای فرهنگی بازتعریف می‌کنیم؛ مفهومی که نشان می‌دهد پیوند جغرافیا و میراث تمدنی، بستر راهبردی رونق اقتصادی و همبستگی ملی است و کشور ما با تکیه بر این عمق هویتی، شایستگی پذیرش ده‌ها میلیون گردشگر تمدن‌پژوه را دارد.

تاب‌آوری نوار شکننده هیرکانی و ضرورت گردشگری تورمحور

سلمان‌خواه در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به تمرکز گردشگری انبوه بر اکوسیستم‌های حساس استان اعلام کرد: استان گیلان در جغرافیای ارزشمند و در عین حال شکننده نوار جنگل‌های هیرکانی و خطوط ساحلی، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر داخلی است. استمرار این حجم از تقاضا بدون هدایت اصولی، تهدیدی جدی برای پایداری محیط‌زیست و الگوهای زیست‌بوم‌محور است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان، راهکار برون‌رفت از آسیب‌های گردشگری سنتی را فعال‌سازی شبکه‌ زنجیره کسب‌وکارهای گردشگری و تغییر رفتار بازار برشمرد و تأکید کرد: رویکرد گردشگری در استان گیلان باید به‌ سمت تورمحور کردن سفرها، تعریف بسته‌های سفر تخصصی و بهره‌گیری هوشمندانه از تخصص راهنمایان هدایت شود؛ چرا که مدیریت جریان سفر و حفاظت از ذخایر طبیعی و میراث‌فرهنگی، تنها در سایه هدایت علمی و سامان‌یافته تورها توسط راهنمایان مجرب محقق خواهد شد.

در پایان این مراسم، از سوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از تلاش‌های مستمر تعدادی از راهنمایان گردشگری استان در بازنمایی فرهنگ میزبانی، اصالت‌های بومی و صیانت از هویت تاریخی گیلان قدردانی به‌عمل آمد.

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