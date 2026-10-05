به گزارش میراث‌آریا، شهاب مالمیر، سخنگو و نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ستاد گشایش بارگاه شمس تبریزی، گفت: رالی تور «از زادگاه تا بارگاه شمس تبریزی» روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ از دو مبدأ تبریز و ارومیه آغاز می‌شود و ۸۰ دستگاه از وسایل نقلیه گردشگری عضو کلوپ‌ها و انجمن‌های تخصصی کانون در آن حضور خواهند داشت.

مالمیر با اشاره به طراحی این رویداد بر محور پیوند جغرافیای زندگی شمس تبریزی افزود: شرکت‌کنندگان این رالی، پیمایش خود را از تبریز، به‌عنوان زادگاه شمس تبریزی در استان آذربایجان شرقی، آغاز می‌کنند و گروهی از شرکت‌کنندگان نیز از ارومیه در استان آذربایجان غربی به این کاروان خواهند پیوست تا مسیر خود را به مقصد خوی، محل بارگاه شمس تبریزی، ادامه دهند.

او ادامه داد: پس از ورود کاروان به خوی، خودروهای شرکت‌کننده در میدان مرکزی این شهرستان گردهم می‌آیند و همزمان همایش خودروهای تاریخی و کلاسیک نیز برگزار خواهد شد؛ برنامه‌ای که ظرفیت‌های گردشگری خودرویی را در کنار یک رویداد فرهنگی و آیینی قرار می‌دهد.

سخنگوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با بیان اینکه حضور کانون در برنامه‌های گشایش بارگاه شمس به برگزاری رالی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مجموعه‌ای از خدمات و برنامه‌های کانون همزمان با این رویداد در شهرستان خوی ارائه و معرفی خواهد شد و از روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه تا جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، خدمات صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی یک‌ساله و کارت اشتراک امدادخودروی کانون با تخفیف ویژه در غرفه این کانون در میدان مرکزی شهرستان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مالمیر با تاکید بر جایگاه شمس تبریزی در تاریخ فرهنگ و عرفان ایران گفت: شمس تبریزی از چهره‌های اثرگذار در تاریخ عرفان و فرهنگ ایران است و معرفی زادگاه، مسیر زندگی و آرامگاه او می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت یک روایت منسجم گردشگری فرهنگی و عرفانی کمک کند.

او افزود: ظرفیت شمس تبریزی به یک شخصیت تاریخی و ادبی محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان با پیوند دادن جغرافیای زندگی، میراث‌فرهنگی و روایت‌های مرتبط با او، زمینه‌ای برای معرفی بخشی از میراث معنوی ایران به گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرد.

سخنگوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اشاره به ظرفیت گردشگری عرفانی در توسعه گردشگری ورودی کشور تصریح کرد: گردشگری عرفانی در کنار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم ایران برای جذب گردشگران ورودی باشد و رویدادهایی از جنس رالی «از زادگاه تا بارگاه شمس» می‌تواند این ظرفیت را در قالب تجربه‌ای متفاوت از سفر و گردشگری به مخاطبان معرفی کند.

مالمیر در پایان تاکید کرد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت کلوپ‌ها و انجمن‌های تخصصی خود، جاذبه‌های کمترشناخته‌شده و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کشور را در قالب برنامه‌های مرتبط با سفر و گردشگری خودرویی معرفی و زمینه پیوند بیشتر میان سفر، میراث فرهنگی و تجربه گردشگری را فراهم کند.

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