به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز دوشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به مطالعات باستان‌شناسی در حوضه کشف‌رود، برنامه‌های تدقیق عرصه و پیشنهاد حریم که در راستای ضرورت حفاظت های اولیه از محوطه های تاریخی ثبت ملی اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: تپه تاریخی قره‌تپه از محوطه‌های باستانی مهم حوضه کشف‌رود در دشت توس است که با وسعت تقریبی سه هکتار، در شمار استقرارهای اولیه این حوضه قرار می‌گیرد.

محمود طغرایی رئیس اداره ثبت و حرایم آثار تاریخی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: توالی گاه‌نگاری این محوطه از دوره نوسنگی تا دوره مفرغ تداوم دارد و از این‌رو می‌تواند در شناخت روند شکل‌گیری و تحول استقرارهای پیش از تاریخی در دشت توس و حوضه کشف‌رود نقش مهمی داشته باشد.

او افزود: مطالعه قره‌تپه در کنار کاوش‌های باستان شناسی تپه قادرآباد، به‌عنوان اولین مطالعات باستان‌شناختی پیش از تاریخ این منطقه، زمینه ارائه تصویری جامع‌تر از باستان‌شناسی دشت مشهد و منطقه خراسان در دوران پیش از تاریخ را فراهم کند.

طغرایی با تاکید بر ضرورت تهیه حرایم ابلاغی در پاسداری از این میراث چندهزارساله که مقدمه عملی حفاظت ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناختی اثر است، بر لزوم برنامه‌ریزی به منظور پژوهش و شناخت این دشت باستانی نیز تاکید کرد.

رئیس اداره ثبت و حرایم آثار تاریخی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این برنامه با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و به سرپرستی محمد صادق داوری و توسط گروهی متشکل از متخصصان مختلف به‌ ویژه باستان شناسان دوران پیش از تاریخی، جانورباستان‌شناس و گیاه‌باستان‌شناس انجام شده است.

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