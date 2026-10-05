به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید کتابی فرماندار ویژه شهرستان ملایر دوشنبه ۱۳ مهرماه در جلسه بررسی و تعیین تکلیف مناطق نمونه گردشگری شهرستان با تاکید بر اولویت توسعه گردشگری در استان همدان، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف اراضی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های شاخص ملایر در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از جمله انگور، تپه باستانی نوشیجان و ظرفیت‌های مرتبط با کریم‌خان زند، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهرستان تاکید کرد.

در ادامه علیرضا قاسمی معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر اینکه گردشگری یکی از محورهای توسعه استان است، اظهار کرد: برای جذب سرمایه‌گذار باید بسته‌های سرمایه‌گذاری مشخص و قابل ارائه تعریف شود و نخستین گام در این مسیر، شناسایی زمین مناسب، دریافت استعلام‌های لازم و تعیین دقیق مختصات اراضی قابل واگذاری است.

او اضافه کرد: پس از مشخص شدن اراضی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری، این فرصت‌ها می‌توانند در سامانه‌های مربوط ثبت و برای جذب سرمایه‌گذاران معرفی شوند.

ابراهیم جلیلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ملایر نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مناطق نمونه گردشگری، گفت: هدف از این جلسه، بررسی مباحث فنی، حقوقی و اجرایی و جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های مرتبط برای فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در این مناطق است.

او تصریح کرد: شهرستان ملایر دارای پنج منطقه نمونه گردشگری شامل سد کلان، لشکردر، مصلی سامن، تالاب آق‌گل و پردیس بام ملایر است که تعیین محدوده، وضعیت مالکیت اراضی، ملاحظات زیست‌محیطی و عمرانی و شناسایی زمین‌های قابل واگذاری، از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی است.

در ادامه داریوش صفاری معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه ملایر با تاکید بر ضرورت تبدیل شهرستان از معبر گردشگری به مقصد گردشگری، گفت: ملایر ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری دارد و باید با ایجاد زنجیره گردشگری، زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان فراهم شود.

او عنوان کرد: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به اقتصاد شهرستان کمک کند که گردشگران برای اقامت و استفاده از ظرفیت‌های مختلف ملایر، مدت بیشتری در شهرستان حضور داشته باشند.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله راه و شهرسازی، منابع طبیعی، منابع آب، محیط زیست، شهرداری‌های ملایر، سامن و زنگنه و اداره اوقاف، ظرف مدت ۱۰ تا ۱۵ روز، اراضی دارای قابلیت ایجاد تاسیسات گردشگری را به‌صورت مکتوب و همراه با مختصات دقیق به فرمانداری و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اعلام کنند، همچنین قرار شد پس از جمع‌آوری و بررسی اطلاعات، جلسه دیگری برای تعیین تکلیف نهایی اراضی و فراهم کردن زمینه تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری برگزار شود.

انتهای پیام/