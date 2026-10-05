به گزارش به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید دارابی امروز دوشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، برنامه «زنگ گردشگری» با هدف ترویج فرهنگ گردشگری، معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان و ایجاد نگاه مثبت و آگاهانه نسبت به میراث فرهنگی در میان دانش‌آموزان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کمیجان افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان با اهمیت حفظ و صیانت از میراث فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های بومی شهرستان آشنا شدند و مطالب آموزشی و معرفی جاذبه‌های گردشگری به زبان ساده و متناسب با گروه سنی آنان ارائه شد.

او با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری گفت: آشنایی نسل نوجوان با داشته‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی علاقه‌مند به میراث فرهنگی و گردشگری و در نهایت کمک به توسعه پایدار گردشگری شهرستان باشد.

دارابی ادامه داد: در حاشیه این برنامه، کتابچه‌های راهنمای گردشگری و بروشورهای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های شهرستان کمیجان در میان دانش‌آموزان توزیع شد تا آنان ضمن آشنایی بیشتر با قابلیت‌های گردشگری شهرستان، بتوانند این ظرفیت‌ها را به خانواده‌ها و دوستان خود نیز معرفی کنند.

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