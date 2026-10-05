اجرای عملیات مرمت و بهسازی موزه چابهار با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پروژه سامان‌دهی موزه چابهار با هدف صیانت از اصالت بنا، راه‌اندازی موزه و فراهم‌سازی زمینه‌ای مناسب برای نگهداری و نمایش آثار فرهنگی‌تاریخی اجرا شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: اقدامات تخصصی مرمتی انجام شده شامل برچیدن بتن‌های غیرمسلح و قرنیزهای فرسوده، اصلاح بندکشی‌های آسیب‌دیده، اجرای کف‌سازی استاندارد و همچنین عملیات اندودکاری و عایق‌کاری رطوبتی در بخش‌های مختلف موزه است.

او ادامه داد: اجرای این طرحِ مرمتی، گامی مؤثر در جهتِ پیشگیری از تخریب‌های ناشی از عوامل محیطی و فراهم‌سازی محیطی استاندارد برای میزبانی از بازدیدکنندگان و حافظت بهینه از اشیاء تاریخی محسوب می‌شود.

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