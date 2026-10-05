به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری، سفره‌خانه کوهسار با هدف ارائه خدمات مناسب به گردشگران و شهروندان و با رویکرد تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان افتتاح شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: توسعه مراکز پذیرایی و خدمات گردشگری از جمله سفره‌خانه‌ها، مجموعه‌های پذیرایی و تأسیسات گردشگری، یکی از الزامات رونق صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در مقصد است.

او با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: حضور و سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی در ایجاد و توسعه تأسیسات گردشگری، علاوه بر افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران، می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان کمک کند.

مرزبان در پایان تأکید کرد: هدف از توسعه تأسیسات گردشگری، فراهم کردن تجربه‌ای مطلوب، باکیفیت و متناسب با نیاز گردشگران است و افتتاح مجموعه‌هایی همچون سفره‌خانه کوهسار می‌تواند در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و ارتقای کیفیت میزبانی در استان مؤثر باشد.

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