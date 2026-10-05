به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اباذر عباسپور با اشاره به بازدید دانش‌آموزان از موزه مردم‌شناسی تازه احداث شده کلیبر گفت: موزه‌ها فرصت خوبی هستند تا دانش‌آموزان از نزدیک با بخشی از گذشته و شیوه زندگی مردم منطقه آشنا شوند و آنچه را در کتاب‌ها می‌خوانند، در فضای واقعی ببینند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلیبر ادامه داد: در این بازدید، دانش‌آموزان همراه با معلمان با بخش‌های مختلف موزه مردم‌شناسی آشنا شدند و درباره تاریخ، هنر، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم در گذشته توضیحاتی به آن‌ها ارائه شد.

او افزود: آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی از همین برنامه‌های ساده و نزدیک به زندگی آن‌ها شروع می‌شود. وقتی دانش‌آموز بداند یک شیء، یک رسم یا یک بنای تاریخی چه بخشی از گذشته مردم منطقه را روایت می‌کند، نگاهش به حفاظت از میراث فرهنگی هم جدی‌تر می‌شود.

عباسپور با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از این برنامه گفت: تلاش می‌کنیم در مناسبت‌هایی مانند هفته گردشگری، برنامه‌هایی برگزار کنیم که برای کودکان و نوجوانان جذاب و قابل لمس باشد و زمینه آشنایی بیشتر نسل جدید با ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کلیبر را فراهم کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلیبر در پایان گفت: موزه مردم‌شناسی کلیبر در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شهرستان افتتاح شد و به‌ عنوان نخستین موزه کلیبر، محلی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم منطقه ارسباران است.

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