به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید دارابی امروز دوشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و با هدف حفاظت و صیانت از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان، گشت مشترک کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و شهرستان کمیجان در محدوده اراضی ملی پلاک انجمن روستای گردشگری وفس انجام شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کمیجان افزود: این بازدید میدانی با هدف شناسایی و بررسی آثار تاریخی به‌جای‌مانده، شناسایی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های طبیعی منطقه و بررسی وضعیت حریم آثار تاریخی موجود در اراضی ملی صورت گرفت.

او ادامه داد: یکی از محورهای مهم این بازدید، بررسی همپوشانی محدوده آثار تاریخی با نقشه‌های رفع تداخلات اراضی بود که این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در تعیین دقیق محدوده‌های حفاظتی، پیشگیری از تعارضات احتمالی و برنامه‌ریزی اصولی برای حفاظت از میراث فرهنگی و منابع طبیعی منطقه داشته باشد.

دارابی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند روستای وفس در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی گفت: وفس به عنوان یکی از روستاهای شاخص گردشگری شهرستان کمیجان، از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قابل توجهی برخوردار است و حفاظت از این داشته‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر دستگاه‌های متولی است.

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