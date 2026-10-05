۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۹

صدور موافقت اصولی برای یک مجتمع گردشگری در شبستر/ پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای اجرا

صدور موافقت اصولی برای یک مجتمع گردشگری در شبستر/ پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای اجرا

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از صدور موافقت اصولی یک طرح مجتمع گردشگری در شهرستان شبستر با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امین‌الله کرمی امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: موافقت اصولی طرح مجتمع گردشگری در شبستر پس از بررسی کارشناسی در معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل صادر شده و این طرح با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این شهرستان اجرا خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این طرح در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع اجرایی می‌شود و بر اساس برآوردهای انجام‌شده برای اجرای آن ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

او افزود: اجرای این طرح زمینه ایجاد ۲۵ فرصت شغلی مستقیم را فراهم خواهد کرد و می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان شبستر و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در منطقه کمک کند.

کرمی با اشاره به رویکرد معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش موانع پیش روی سرمایه‌گذاران از اولویت‌های معاونت سرمایه‌گذاری است و تلاش می‌کنیم طرح‌های واجد شرایط با سرعت و دقت بیشتری مراحل کارشناسی و صدور مجوز را طی کنند.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه اجرای طرح‌های جدید گردشگری، با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه این حوزه، در دستور کار معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301580
مجید فرامرزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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