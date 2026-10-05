به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امین‌الله کرمی امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: موافقت اصولی طرح مجتمع گردشگری در شبستر پس از بررسی کارشناسی در معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل صادر شده و این طرح با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این شهرستان اجرا خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این طرح در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع اجرایی می‌شود و بر اساس برآوردهای انجام‌شده برای اجرای آن ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

او افزود: اجرای این طرح زمینه ایجاد ۲۵ فرصت شغلی مستقیم را فراهم خواهد کرد و می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان شبستر و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در منطقه کمک کند.

کرمی با اشاره به رویکرد معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش موانع پیش روی سرمایه‌گذاران از اولویت‌های معاونت سرمایه‌گذاری است و تلاش می‌کنیم طرح‌های واجد شرایط با سرعت و دقت بیشتری مراحل کارشناسی و صدور مجوز را طی کنند.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه اجرای طرح‌های جدید گردشگری، با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه این حوزه، در دستور کار معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع قرار دارد.

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