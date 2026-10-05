به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در آخرین روز از هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی «چینه» در روستای قاسم‌آباد شهرستان اراک با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد بستری مناسب برای حضور و اقامت گردشگران در مناطق روستایی افتتاح شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تکیه بر معماری، فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های طبیعی هر منطقه، فرصت مناسبی برای تجربه زندگی بومی و آشنایی گردشگران با سبک زندگی و داشته‌های فرهنگی جوامع محلی فراهم می‌کنند.

او با اشاره به ظرفیت‌های روستایی استان مرکزی در حوزه گردشگری گفت: روستاهای استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه طبیعت، فرهنگ، معماری سنتی، غذاهای بومی و صنایع‌دستی برخوردارند که توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند به معرفی این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی پایدار کمک کند.

مرزبان ادامه داد: افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی «چینه» در قاسم‌آباد اراک در آخرین روز هفته گردشگری، نمونه‌ای از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و گامی در جهت افزایش ظرفیت اقامتی و تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری شهرستان اراک است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی توسعه گردشگری روستایی و حمایت از سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری را با جدیت دنبال می‌کند و امیدواریم با افزایش این‌گونه طرح‌ها، شاهد معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان و تقویت جایگاه مرکزی در مقصدهای گردشگری کشور باشیم.

انتهای پیام/