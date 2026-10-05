۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱

حفاران غیرمجاز در شهرستان کوهبنان به دام افتادند

حفاران غیرمجاز در شهرستان کوهبنان به دام افتادند

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از شناسایی و دستگیری دو حفار غیرمجاز در شهرستان کوهبنان خبر داد و گفت: برخورد قاطع و قانونی با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی با همکاری دستگاه‌های همیار و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ مجید فاریابی با اعلام خبر دستگیری حفاران غیرمجاز در کوهبنان اظهار کرد: در پی همکاری و همراهی موثر پرسنل انتظامی و دستگاه قضایی این شهرستان با نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، دو حفار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: از متهمان، آلات و ادوات حفاری و ادله مرتبط با ارتکاب جرم کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

او با تاکید بر عزم جدی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان برای صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان تصریح کرد: یگان حفاظت در برخورد با سوداگران و حفاران غیرمجاز، با هیچ‌گونه تعرض به میراث تاریخی و فرهنگی مسامحه نخواهد داشت و این اقدامات با تکیه بر همکاری و هم‌افزایی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر ارگان‌های همیار با جدیت ادامه می‌یابد.

سرهنگ فاریابی همچنین مشارکت و حساسیت جامعه محلی را یکی از موثرترین عوامل در حفاظت از میراث‌فرهنگی دانست و بیان کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانی و جلب همراهی مردم محلی می‌تواند در شناسایی به‌موقع فعالیت‌های غیرمجاز و پیشگیری از تعرض به محوطه‌ها و آثار تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

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کد خبر 1405071301582
محمد شجاعی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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