حفاران غیرمجاز در شهرستان کوهبنان به دام افتادند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ مجید فاریابی با اعلام خبر دستگیری حفاران غیرمجاز در کوهبنان اظهار کرد: در پی همکاری و همراهی موثر پرسنل انتظامی و دستگاه قضایی این شهرستان با نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، دو حفار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: از متهمان، آلات و ادوات حفاری و ادله مرتبط با ارتکاب جرم کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

او با تاکید بر عزم جدی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان برای صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان تصریح کرد: یگان حفاظت در برخورد با سوداگران و حفاران غیرمجاز، با هیچ‌گونه تعرض به میراث تاریخی و فرهنگی مسامحه نخواهد داشت و این اقدامات با تکیه بر همکاری و هم‌افزایی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر ارگان‌های همیار با جدیت ادامه می‌یابد.

سرهنگ فاریابی همچنین مشارکت و حساسیت جامعه محلی را یکی از موثرترین عوامل در حفاظت از میراث‌فرهنگی دانست و بیان کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانی و جلب همراهی مردم محلی می‌تواند در شناسایی به‌موقع فعالیت‌های غیرمجاز و پیشگیری از تعرض به محوطه‌ها و آثار تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

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