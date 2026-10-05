به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالعلی محمدی امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: قلعه تاریخی یالدور مرند از آثار شاخص و کهن این شهرستان به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر ضرورت سامان‌دهی و رسیدگی به وضعیت آن بیش از پیش احساس می‌شد، به همین منظور با پیگیری مسئولان و تأمین اعتبار، عملیات اجرایی پروژه آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرند ادامه داد: در مرحله نخست، مرمت دیواره‌ها، اصلاح قرنیزها و بهسازی فضای پیرامونی قلعه در حال انجام است. همچنین اصلاح و ادامه مسیرهای دسترسی گردشگران در برنامه اجرایی پروژه قرار دارد تا شرایط بازدید و حضور گردشگران در این مجموعه بهبود پیدا کند.

او افزود: پس از اجرای این بخش‌ها، نورپردازی و تأمین روشنایی قلعه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ضمن ارتقای منظر اثر در فضای شهری، امکان معرفی بهتر آن فراهم شود.

محمدی با قدردانی از پیگیری‌های حبیب‌الله حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، حمایت‌های احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی و همراهی محمودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند، گفت: اجرای این طرح نتیجه همکاری و پیگیری مجموعه‌های مختلف و تأمین اعتبارات لازم برای حفاظت از این اثر تاریخی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرند خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با بهسازی محیط اطراف، مسیرهای دسترسی و در ادامه اجرای نورپردازی، این اثر تاریخی وضعیت مناسب‌تری برای معرفی و بهره‌مندی گردشگران پیدا کند.

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