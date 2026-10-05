به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدجواد موسوی امروز دوشنبه ۱۳ مهر ماه با اشاره به ظرفیت گسترده خراسان رضوی در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی استان تنها بخشی از میراث فرهنگی و هنری خراسان رضوی نیست، بلکه ظرفیت مهمی برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای خرد و معرفی هویت فرهنگی استان در بازارهای ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: برای استفاده حداکثری از این ظرفیت، باید زمینه حضور منسجم و سازمان‌یافته صنعتگران در فرآیندهای تصمیم‌سازی و اقتصادی فراهم شود و تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

او ادامه داد: یکی از نیازهای اساسی صنایع‌دستی، حرکت از فعالیت‌های فردی و پراکنده به سمت شبکه‌سازی و همکاری میان هنرمندان، تولیدکنندگان، فروشندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی است؛ رویکردی که می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم از تولید تا عرضه و صادرات منجر شود.

موسوی تصریح کرد: تشکل‌های حرفه‌ای باید به محلی برای همفکری، انتقال تجربه، شناسایی مشکلات و پیگیری مسائل صنعتگران تبدیل شوند و بتوانند ارتباط مؤثرتری میان جامعه صنایع‌دستی و دستگاه‌های اجرایی برقرار کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: حمایت از تشکل‌های تخصصی به معنای واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خود فعالان این حوزه برای حل مسائل و توسعه بازار است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز از این روند حمایت خواهد کرد.

او با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید و بازار افزود: اگر تولید صنایع‌دستی به بازار متصل نشود، ظرفیت‌های هنری و اقتصادی این حوزه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بنابراین در کنار ارتقای کیفیت تولید، موضوعاتی مانند بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی، فروش، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و توسعه صادرات باید در برنامه تشکل‌های حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

عباس خزاعی، مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائرین استانداری خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت نگاه حاکمیتی به توسعه صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی را باید بخشی از منظومه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان دانست و حمایت از فعالان این حوزه نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی است.

او تاکید کرد: در این چارچوب، استانداری خراسان رضوی از ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تقویت نقش بخش خصوصی و فراهم‌کردن زمینه برای حضور مؤثرتر صنعتگران در بازارهای داخلی و خارجی حمایت می‌کند و معتقدیم ساماندهی این حوزه می‌تواند علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی و هنری استان، به ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد محلی و تقویت پیوند میان صنایع‌دستی، گردشگری و زیارت منجر شود.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با برخورداری از هنرمندان و صنعتگران توانمند، تنوع رشته‌های صنایع‌دستی و همچنین حضور سالانه میلیون‌ها زائر و گردشگر، از بازار قابل توجهی برای عرضه محصولات صنایع‌دستی برخوردار است و باید از این ظرفیت برای معرفی و فروش تولیدات هنرمندان استان بهره بیشتری گرفت.

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