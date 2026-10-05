به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، کارگروه گردشگری شهرستان جیرفت دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ به ریاست محمود سالاری معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور محمد افشاری‌پور، رئیس اتاق بازرگانی جیرفت و رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی کرمان، کمال‌الدین ضیاکمالی رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان جیرفت و روسا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

کمال‌الدین ضیاکمالی رئیس میراث‌فرهنگی جیرفت در حاشیه این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری جیرفت، گفت: فعال‌سازی موزه دیجیتال جیرفت با همت انجمن مردم‌نهاد سفیران علم و دانش در دستور کار قرار دارد و این طرح می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی شهرستان را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی جیرفت افزود: نظارت مستمر بر تاسیسات گردشگری شهرستان و همچنین شناسایی اقامتگاه‌های فاقد مجوز و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز از دیگر موضوعات مورد طرح برای پیگیری در کارگروه گردشگری جیرفت بود تا ضمن ارتقا کیفیت خدمات گردشگری، حقوق مسافران و فعالان این حوزه نیز حفظ شود.

او همچنین از پیگیری موضوع ساخت و نصب تابلوهای راهنمای گردشگران در سطح شهرستان جیرفت خبر داد و اظهار کرد: توسعه تابلوهای راهنمای گردشگری نقش مهمی در تسهیل دسترسی گردشگران به جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ارتقا تجربه سفر آنان دارد و این موضوع با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

ضیاکمالی‌ با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالان حرفه‌ای حوزه گردشگری، گفت: حمایت از راهنمایان گردشگری شهرستان نیز در دستور کار کارگروه قرار دارد و تلاش می‌شود با تقویت جایگاه و ظرفیت‌های راهنمایان‌، زمینه معرفی تخصصی‌تر جاذبه‌ها و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی جیرفت در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی و فعالان حرفه‌ای گردشگری در کنار دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به ساماندهی و رونق گردشگری جیرفت و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه شهرستان به فرصت‌های پایدار اقتصادی و فرهنگی کمک کند.

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