شروع عملیات مرمت و احیای چهارسوق بازار تاریخی قم پس از ۳۵ سال

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پی پیگیری‌های مستمر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با همکاری کسبه و بازاریان و حمایت مقام قضایی استان و مالکین، جلسات متعددی با حضور نماینده دادستان، مالکین و متصرفین در محل دادسرا و مجموعه بازار برگزار شد و بعد از ارائه طرح توسط مشاور و با هماهنگی و همکاری مالکین و متصرفین، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اقدام به عقد قرارداد برای اجرای طرح کرد.

عملیات این طرح، به دستور مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی و پیگیری‌های استاندار محترم قم شروع شد.

چهارسوق در بازار قدیم شهر قم قرار دارد و بازار قدیم شهر قم از شاهکارهای معماری ایران به شمار می‌رود و متشکل از راسته، چهارسوق، سرا و تیمچه بزرگ است و ورودی‌های آن در خیابان‌های طالقانی (آذر) و ۱۹ دی (باجک) قرار دارد. این مجموعه در بافت قدیمی این شهر است و تیمچه بزرگ این بازار، بزرگ‌ترین سقف ضربی را در سراسر کشور دارد، هر کدام از بخش‌های بازار مذکور، برخوردار از معماری ناب و مثال‌زدنی ایران است که اصول معماری سنتی ایرانی را با توجه به کویری بودن منطقه، به خوبی در ساخت آن به ‌کار رفته است.

هر بخش از بازار قدیمی شهر قم در دوران مختلفی ساخته و به مرور بر وسعت آن افزوده شده و قدمت بازار قم متعلق به دوره‌های سلجوقیان، ایلخانیان، صفویان، قاجاریه و پهلوی است. بازار نو و کهنه به شماره ۱۹۳۷ و تیمچه بزرگ با شماره ۱۹۰۲ در سال ۱۳۷۶ هجری خورشیدی به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدند و از مکان‌های دیدنی استان قم برای گردشگران محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/