به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فهرست نامزدهای بخش فیلم‌های مسابقه کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی این دوره از جشنواره در آستانه آئین اختتامیه این بخش منتشر شد.

نامزدها به شرح زیر هستند:

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی:

«بچه‌های بهشت» به کارگردانی گیتا فیضی و تهیه‌کنندگی نوید زارع و سیروان تخت فیروزه

«سوکولو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مانا پاک سرشت

«مکانیک» به کارگردانی ایوب گلکار و تهیه‌کنندگی مصطفی گلکار

«ماکان» به کارگردانی محمدحسین عباسی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه:

«شیشه‌ای در قلب من» به کارگردانی آمنه اربابون و امیر مهران و تهیه‌کنندگی علی قربانی و امیر مهران

«لباس بی‌نقش» به کارگردانی شیوا صادق اسدی و تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیر محسنی و تهیه‌کنندگی عباس قدیر محسنی

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم مستند کوتاه:

«برای کیان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سارا طالبیان

«روایت میناب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیراطهر سهیلی، ظهیرالمهدی مقدس و سعید ملتجی

«کوه راستین» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حدیث جان بزرگی

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه (سریال):

«ساعت پویا» (راز صندوق) به کارگردانی آرش رازانی و آبتین یغماییان و تهیه‌کنندگی آبتین یغماییان

«چیا» (شاخ‌های بلند) به کارگردانی امیر سحرخیز هاجر مهرانی و مرتضی نائیجی و تهیه‌کنندگی امیر سحرخیز

«نابغه‌های کوچک» (بپا نیفتی) به کارگردانی فرخ یکدانه و تهیه‌کنندگی امید نجیب‌زاده

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم هوش مصنوعی کوتاه:

«بستنی شور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی میثم نورانی

«زومپیا» به کارگردانی کاوه کنعانی و تهیه‌کنندگی میثم نورانی

آیین پایانی بخش مسابقه کوتاه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، عصر روز دوشنبه سیزدهم مهر در اصفهان برگزار می‌شود.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان درحال برگزاری است.

انتهای پیام/