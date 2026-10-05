به گزارش میراثآریا به نقل از روابط عمومی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، فهرست نامزدهای بخش فیلمهای مسابقه کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی این دوره از جشنواره در آستانه آئین اختتامیه این بخش منتشر شد.
نامزدها به شرح زیر هستند:
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی:
«بچههای بهشت» به کارگردانی گیتا فیضی و تهیهکنندگی نوید زارع و سیروان تخت فیروزه
«سوکولو» به کارگردانی و تهیهکنندگی مانا پاک سرشت
«مکانیک» به کارگردانی ایوب گلکار و تهیهکنندگی مصطفی گلکار
«ماکان» به کارگردانی محمدحسین عباسی و تهیهکنندگی حامد یامینپور
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه:
«شیشهای در قلب من» به کارگردانی آمنه اربابون و امیر مهران و تهیهکنندگی علی قربانی و امیر مهران
«لباس بینقش» به کارگردانی شیوا صادق اسدی و تهیهکنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
«یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیر محسنی و تهیهکنندگی عباس قدیر محسنی
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم مستند کوتاه:
«برای کیان» به کارگردانی و تهیهکنندگی سارا طالبیان
«روایت میناب» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیراطهر سهیلی، ظهیرالمهدی مقدس و سعید ملتجی
«کوه راستین» به کارگردانی و تهیهکنندگی حدیث جان بزرگی
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه (سریال):
«ساعت پویا» (راز صندوق) به کارگردانی آرش رازانی و آبتین یغماییان و تهیهکنندگی آبتین یغماییان
«چیا» (شاخهای بلند) به کارگردانی امیر سحرخیز هاجر مهرانی و مرتضی نائیجی و تهیهکنندگی امیر سحرخیز
«نابغههای کوچک» (بپا نیفتی) به کارگردانی فرخ یکدانه و تهیهکنندگی امید نجیبزاده
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم هوش مصنوعی کوتاه:
«بستنی شور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی میثم نورانی
«زومپیا» به کارگردانی کاوه کنعانی و تهیهکنندگی میثم نورانی
آیین پایانی بخش مسابقه کوتاه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، عصر روز دوشنبه سیزدهم مهر در اصفهان برگزار میشود.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان درحال برگزاری است.
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