به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا شایقی از احداث نخستین و بزرگ‌ترین شهر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در مجتمع گردشگری دهکده سنگی (عالی‌سرا) خبر داد و گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی در حال احداث است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان پاییز سال جاری قابلیت بهره‌برداری و افتتاح خواهد داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردبیل اظهار کرد: مجموعه «شهر فرش و صنایع دستی استان اردبیل» با هدف ایجاد یک قطب تخصصی برای معرفی، عرضه، آموزش و توسعه بازار صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در مجتمع گردشگری دهکده سنگی (عالی‌سرا) در حال احداث است.

او افزود: عرصه این مجموعه بیش از ۶ هزار مترمربع مساحت دارد و یکی از بخش‌های شاخص آن، سالن نمایشگاهی ویژه‌ای با زیربنای حدود یک هزار مترمربع و ارتفاع بیش از ۱۰ متر است که با طراحی متناسب با کاربری نمایشگاهی، ظرفیت مناسبی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، عرضه محصولات صنایع دستی، فرش، هنرهای سنتی و رویدادهای مرتبط خواهد داشت.

شایقی با تاکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شکل‌گیری این مجموعه تصریح کرد: تمامی سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث این مجموعه توسط بخش خصوصی تامین شده است و این موضوع نمونه‌ای از ظرفیت قابل توجه مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل ادامه داد: راه‌اندازی شهر صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ای برای تجمیع ظرفیت هنرمندان، صنعت‌گران، تولیدکنندگان، فروشندگان و فعالان حوزه صنایع دستی فراهم کند و با ایجاد یک مقصد مشخص برای گردشگران، فرآیند معرفی و عرضه محصولات بومی و صنایع دستی استان را هدفمندتر سازد.

او خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم این مجموعه، ایجاد ارتباط مستقیم میان گردشگران و جامعه تولیدکنندگان صنایع دستی است؛ به نحوی که گردشگر علاوه بر بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان، بتواند با هنر، فرهنگ و توانمندی‌های تولیدی مردم اردبیل نیز از نزدیک آشنا شده و محصولات صنایع دستی استان را خریداری کند.

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