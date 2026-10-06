به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز عظیمی روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در جلسه بررسی مرمت و سامان‌دهی مدرسه تاریخی فیضیه که در سالن امیرالمؤمنین(ع) مدرسه دارالشفاء برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری با توجه به جایگاه تاریخی، فرهنگی و علمی مدرسه تاریخی فیضیه، آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری، اقدامات لازم برای سامان‌دهی این مجموعه را آغاز کند و در مسیر حفاظت و نگهداری از این میراث ارزشمند نقش‌آفرینی داشته باشد.

شهردار قم، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی حوزه علمیه قم و مدرسه تاریخی فیضیه بیان کرد: این مجموعه تاریخی، میراث ارزشمندی است که از گذشتگان به ما رسیده است و امروز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فکری جهان تشیع، جایگاهی ویژه دارد؛ بنابراین در کنار مرمت کالبدی، باید به نقش و جایگاه آن در حیات فرهنگی شهر قم نیز توجه شود.

عظیمی با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در قبال حفاظت و نگهداری از میراث ارزشمند شهر قم افزود: مدرسه تاریخی فیضیه متعلق به قم، کشور و نظام فرهنگی ما است و شهرداری قم آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های خود، برای سامان‌دهی و حفاظت از این مجموعه نقش‌آفرینی کند.

او با بیان این که برای آغاز اقدامات، شهرداری منتظر تأمین اعتبار از سایر دستگاه‌ها نخواهد ماند، تصریح کرد: در صورت انجام هماهنگی‌های لازم و اخذ مجوزهای مرتبط، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم، کار متوقف بماند؛ شهرداری آماده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملیات اولیه را آغاز کند.

شهردار قم ادامه داد: برای شروع کار، اعتبار اولیه‌ای در نظر گرفته خواهد شد و این موضوع در برنامه‌های آتی مدیریت شهری نیز دنبال می‌شود تا اقدامات سامان‌دهی مدرسه فیضیه به یک اقدام مقطعی محدود نشود و استمرار داشته باشد.

عظیمی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های تخصصی شهرداری قم اظهار کرد: سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر می‌تواند در این زمینه ورود کند و با توجه به تجربه و توان اجرایی خود، بخشی از اقدامات مورد نیاز را بر عهده بگیرد.

او بر ضرورت تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: لازم است، وظایف هر یک از مجموعه‌ها به‌صورت مشخص تعیین شود تا اقدامات موازی انجام نشود و هر دستگاه بر اساس مسئولیت و توان خود بخشی از مسیر حفاظت و سامان‌دهی این بنای ارزشمند را دنبال کند.

شهردار قم با اشاره به ظرفیت برخی طرح‌های شهری برای پشتیبانی از این طرح بیان کرد: در کنار اعتبارات مستقیم، می‌توان از ظرفیت مطالعاتی و فنی طرح‌های مرتبط نیز برای پیشبرد اقدامات مورد نیاز مدرسه تاریخی فیضیه استفاده کرد و شهرداری در این زمینه آمادگی همکاری دارد.

عظیمی تأکید کرد: مدرسه تاریخی فیضیه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قم است و مدیریت شهری خود را در قبال آن مسئول می‌داند؛ بر همین اساس، تلاش خواهیم کرد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اقدامات عملی برای سامان‌دهی و حفاظت از این مجموعه هر چه سریع‌تر آغاز شود.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید ملکی، قائم‌مقام مدیر حوزه علمیه قم؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدباقر حائری رضوی، مدیر مدرسه تاریخی فیضیه؛ خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم؛ محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و تعدادی از مسئولان استانی و کارشناسان برگزار شد.

گفتنی است، مدرسه تاریخی فیضیه قم به‌عنوان یکی از کانون‌های شاخص و مکان‌رویدادهای تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی ایران شناخته می‌شود و هم‌اکنون مراحل ثبت آن در فهرست مکان‌رویدادهای دفاع مقدس و ارزش‌های انقلاب اسلامی در حال انجام است. مدرسه تاریخی فیضیه، به شماره ۲۰۷۱۵ در تاریخ نهم بهمن سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار میراث‌فرهنگی کشور به ثبت رسیده است و در جوار آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) قرار دارد.

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