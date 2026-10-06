میز خدمت و کارگاه آموزشی گردشگری در روستای گهردو سیریک برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهرناز روشی، مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سیریک، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های گردشگری روستاها اظهار کرد: روستای گهردو از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگ بومی برخوردار است که شناسایی و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای ساکنان منطقه باشد.

مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سیریک افزود: برگزاری میز خدمت فرصتی برای ارتباط مستقیم با مردم، بررسی مسائل و درخواست‌های فعالان محلی و پاسخگویی به مطالبات آنان است و در کنار آن، کارگاه‌های آموزشی می‌تواند به ارتقای دانش و مهارت جامعه محلی در زمینه گردشگری و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.

او تصریح کرد: توسعه گردشگری روستایی با مشارکت مردم و تقویت نقش جوامع محلی امکان‌پذیر است و تلاش می‌کنیم با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالیت‌های بومی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کنیم.

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