میراث آریا: گاهی تاریخ یک سرزمین در بناهای بزرگ و اسناد مکتوب جستجو نمی‌شود؛ بخشی از آن را باید در چیزهایی دید که سال‌ها در سکوت ساخته شده‌اند. در میان دست‌ساخته‌های مردم نیمروز نیز خامه‌دوزی از همین جنس است؛ هنری که شاید ابزار پیچیده‌ای نداشته باشد، اما پشت هر نقش آن، دقت، حوصله و تجربه‌ای قرار گرفته که یک‌شبه به دست نیامده است.

در شهرستان نیمروز، ارزش خامه‌دوزی فقط به نتیجه نهایی دوخت محدود نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، دانشی است که در فرآیند خلق اثر جریان دارد؛ شناخت نقش‌ها، هماهنگی دست و چشم، انتخاب مناسب و اجرای دقیق طرح، این مجموعه مهارت‌ها بخشی از سرمایه ناملموس جامعه است؛ سرمایه‌ای که اگر انتقال پیدا نکند، حتی با باقی‌ماندن چند نمونه از آثار قدیمی نیز نمی‌توان خود هنر را زنده نگه داشت.

یکی از تفاوت‌های هنرهای بومی با بسیاری از آثار موزه‌ای این است که خامه‌دوزی زمانی معنا پیدا می‌کند که همچنان در زندگی جریان داشته باشد؛ اگر هنر تنها به یک شیء قدیمی تبدیل شود، بخشی از کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

خامه‌دوزی زمانی زنده است که دست هنرمند همچنان با آن آشنا باشد، جوانی آن را بیاموزد و محصول نهایی راهی به زندگی روزمره مردم پیدا کند. از همین زاویه، مسئله امروز خامه‌دوزی فقط حفظ نمونه‌های موجود نیست؛ مسئله اصلی، حفظ چرخه‌ای است که هنر را از یادگیری به تولید و از تولید به مصرف می‌رساند. هر حلقه‌ای که در این مسیر ضعیف شود، ادامه حیات هنر را دشوارتر می‌کند.

اگر قرار باشد خامه‌دوزی در آینده نیز جایگاه خود را حفظ کند، نگاه صرفاً سنتی به آن کافی نیست. مخاطب امروز با گذشته تفاوت دارد و محصولات فرهنگی نیز باید بتوانند در کنار حفظ اصالت، با نیازهای جدید ارتباط برقرار کنند. اینجاست که طراحی محصول اهمیت پیدا می‌کند. خامه‌دوزی می‌تواند از یک نقش روی پارچه فراتر برود و در محصولاتی قرار بگیرد که برای زندگی امروز کاربرد دارند.

تلفیق طرح‌های اصیل با طراحی‌های جدید، تولید محصولات کوچک و قابل‌عرضه، استفاده در پوشاک و کالاهای فرهنگی و حتی طراحی سوغات ویژه منطقه، می‌تواند دامنه مخاطبان این هنر را گسترش دهد. این تغییر به معنای کنار گذاشتن اصالت نیست؛ برعکس، می‌تواند راهی برای جلوگیری از فراموش‌شدن آن باشد. هنر سنتی وقتی فرصت حضور در زمانه جدید را پیدا کند، شانس بیشتری برای ماندگاری خواهد داشت.

اقتصاد خانواده در امتداد یک هنر قدیمی

در نگاه نخست شاید خامه‌دوزی بیشتر یک فعالیت فرهنگی به نظر برسد، اما ظرفیت اقتصادی آن را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. صنایع‌دستی می‌تواند با سرمایه اولیه نسبتاً محدود و در مقیاس‌های کوچک تولید شوند و همین ویژگی، امکان مشارکت خانواده‌ها را در فرآیند تولید فراهم می‌کند.اما درآمدزایی از هنر زمانی شکل می‌گیرد که محصول تولیدشده به بازار برسد.

میان توانایی دوختن و توانایی کسب درآمد از دوخت فاصله‌ای وجود دارد که باید با آموزش و برنامه‌ریزی پر شود؛ هنرمند علاوه بر مهارت فنی، به شناخت بازار، قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، معرفی محصول و روش‌های فروش نیاز دارد. در دنیایی که بخش قابل توجهی از خریدها از مسیر فضای مجازی انجام می‌شود، نداشتن حضور در این عرصه می‌تواند باعث شود محصولی باارزش، از نگاه مشتریان بالقوه دور بماند.

جوانان؛ نقطه تعیین‌کننده آینده

هیچ میراثی فقط با خاطره زنده نمی‌ماند. برای اینکه خامه‌دوزی در نیمروز ادامه پیدا کند، باید جوانانی باشند که بخواهند آن را یاد بگیرند و برای آموختن آن چشم‌اندازی روشن ببینند.

اگر نسل جدید احساس کند یادگیری یک هنر سنتی صرفاً به حفظ یک مهارت قدیمی محدود می‌شود، طبیعی است که جذابیت آن کاهش پیدا کند. اما اگر همین مهارت با بازار، طراحی، فناوری و درآمد پیوند بخورد، نگاه متفاوتی شکل خواهد گرفت.

برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی، ایجاد ارتباط میان هنرمندان باتجربه و علاقه‌مندان جوان، برگزاری رویدادهای تخصصی و فراهم‌کردن امکان عرضه آثار می‌تواند این فاصله را کمتر کند. در چنین شرایطی، استادکار تنها انتقال‌دهنده یک فن نیست؛ بلکه حامل تجربه‌ای می‌شود که می‌تواند در اختیار نسل تازه قرار گیرد و از فراموشی نجات پیدا کند.

خامه‌دوزی و فرصت روایت نیمروز

هر منطقه برای معرفی خود، فقط به بناها و جاذبه‌های طبیعی وابسته نیست. گاهی یک هنر می‌تواند زبان معرفی یک سرزمین باشد. خامه‌دوزی ظرفیت آن را دارد که بخشی از روایت فرهنگی نیمروز را با خود همراه کند. محصولی که با نقش و شیوه‌ای بومی ساخته می‌شود، می‌تواند برای مخاطبی که شناختی از منطقه ندارد، نقطه آغاز آشنایی با فرهنگ آن باشد.

اگر این ظرفیت به‌درستی معرفی شود، محصول نهایی دیگر یک کالای معمولی نخواهد بود؛ داستانی خواهد بود که خریدار آن را با خود می‌برد. همین نگاه می‌تواند به شکل‌گیری هویت مشخص برای محصولات دست‌ساز منطقه کمک کند.

حمایت از هنر؛ فراتر از برگزاری نمایشگاه

حمایت از خامه‌دوزی زمانی اثرگذار خواهد بود که از مرحله تقدیر و معرفی عبور کند و به ایجاد مسیر واقعی برای تولید و فروش برسد.برگزاری نمایشگاه به تنهایی نمی‌تواند مشکل بازار را حل کند. هنرمند به مواد اولیه مناسب، آموزش، فضای کار، امکان معرفی، مشتری و مسیر فروش نیاز دارد. هر اقدامی که یکی از این حلقه‌ها را تقویت کند، در نهایت به پایداری هنر کمک خواهد کرد.

همچنین شناسایی هنرمندان فعال و ثبت تجربه‌های آنان اهمیت زیادی دارد. بخشی از دانش هنرهای سنتی در ذهن و دست استادکاران قرار دارد و ممکن است در هیچ کتابی ثبت نشده باشد. ثبت این تجربه‌ها می‌تواند به عنوان یک پشتوانه آموزشی برای نسل‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد.

آینده‌ای که باید برای خامه‌دوزی ساخت

خامه‌دوزی نیمروز در نقطه‌ای میان گذشته و آینده قرار گرفته است. از یک سو میراثی را نمایندگی می‌کند که حاصل سال‌ها تجربه و انتقال فرهنگی است و از سوی دیگر، برای ادامه حیات خود باید با شرایط تازه اجتماعی و اقتصادی کنار بیاید. راه آینده الزاماً در تبدیل این هنر به چیزی کاملاً متفاوت نیست؛ بلکه می‌تواند در پیدا کردن راهی برای حضور همان هنر اصیل در قالب‌های تازه باشد.

اگر آموزش با بازار پیوند بخورد، اگر نسل جوان وارد میدان شود، اگر محصولات با زبان امروز معرفی شوند و اگر حمایت‌ها از مرحله حرف به ایجاد زیرساخت برسند، خامه‌دوزی می‌تواند از یک یادگار فرهنگی به یک ظرفیت زنده تبدیل شود. در نهایت، اهمیت خامه‌دوزی نیمروز در تعداد نقش‌ها یا طرح‌های آن خلاصه نمی‌شود. ارزش واقعی این هنر در دست‌هایی است که هنوز آن را می‌شناسند و در فرصتی است که می‌توان برای ادامه این شناخت فراهم کرد.

نخ و سوزن شاید ابزارهایی ساده باشند، اما وقتی در دست هنرمند قرار می‌گیرند، می‌توانند چیزی فراتر از یک نقش بسازند؛ می‌توانند بخشی از حافظه یک سرزمین را حفظ کنند. خامه‌دوزی نیمروز نیز اگر مجال ادامه پیدا کند، می‌تواند همین روایت را از امروز به فردا برساند؛ روایتی که پایان آن هنوز نوشته نشده است.

خامه‌دوزی یک مهارت دیرینه

یک هنرمند خامه دوز در شهرستان نیمروز گفت: برای شناخت خامه‌دوزی نباید فقط به محصول نهایی نگاه کرد. چیزی که در این هنر اهمیت دارد، مهارتی است که در طول سال‌ها شکل گرفته و از طریق تجربه، مشاهده و تمرین منتقل شده است. هر هنرمند بخشی از این دانش را از نسل قبل دریافت می‌کند و اگر زمینه انتقال آن به نسل بعد فراهم نشود، بخشی از این سرمایه فرهنگی به‌تدریج از بین می‌رود.

راضیه سارانی افزود: خامه‌دوزی به دقت و حوصله زیادی نیاز دارد و نمی‌توان کیفیت یک کار دست‌دوز را صرفاً با سرعت تولید محصولات صنعتی مقایسه کرد. ارزش این هنر در زمان، مهارت و ظرافتی است که برای خلق هر اثر صرف می‌شود و همین مسئله باید هنگام معرفی و قیمت‌گذاری محصولات مورد توجه قرار گیرد.

این هنرمند عنوان کرد: یکی از مسائل مهم، فاصله میان تولید و بازار است. ممکن است هنرمند توانایی و انگیزه کافی برای تولید داشته باشد، اما اگر مسیر مشخصی برای فروش محصول وجود نداشته باشد، این توانایی به درآمد پایدار تبدیل نمی‌شود. بنابراین حمایت از خامه‌دوزی نباید فقط به آموزش یا برگزاری نمایشگاه محدود شود؛ باید زنجیره تولید، معرفی، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش نیز دیده شود.

او با اشاره به ضرورت ارتباط خامه‌دوزی با سلیقه نسل امروز گفت: حفظ اصالت به این معنا نیست که محصول همیشه در یک شکل ثابت باقی بماند. می‌توان ویژگی‌های اصلی خامه‌دوزی را حفظ کرد و از آن در محصولات کاربردی‌تر استفاده کرد تا مخاطب امروز نیز امکان استفاده و ارتباط با این هنر را داشته باشد.

سارانی با تأکید بر نقش جوانان در آینده این هنر بیان کرد: اگر جوان بداند مهارتی که یاد می‌گیرد فقط یک هنر تزئینی نیست و می‌تواند از طریق آن صاحب یک فعالیت اقتصادی شود، انگیزه بیشتری برای یادگیری خواهد داشت. به همین دلیل، آموزش باید همزمان با بازارشناسی و مهارت‌های فروش همراه باشد.

او خاطرنشان کرد: فضای مجازی نیز می‌تواند فرصت مهمی برای معرفی خامه‌دوزی باشد، اما معرفی حرفه‌ای لازم است؛ باید مشخص باشد محصول متعلق به کدام منطقه است، چه پیشینه‌ای دارد و چه تفاوتی با محصولات مشابه دارد. این روایت می‌تواند ارزش فرهنگی اثر را برای مخاطب روشن‌تر کند.

این هنرمند در پایان گفت: خامه‌دوزی زمانی ماندگار خواهد شد که هم به عنوان میراث‌فرهنگی جدی گرفته شود و هم به عنوان یک ظرفیت اقتصادی، اگر هنرمند بتواند تولید کند و آموزش ببیند که محصولش را درست معرفی کند و به بازار دسترسی داشته باشد، این هنر نه‌تنها از بین نمی‌رود، بلکه می‌تواند با حفظ هویت خود، شکل تازه‌ای از زندگی را تجربه کند.

خامه‌دوزی؛ میراثی ریشه‌دار در نیمروز

کارشناس صنایع‌دستی شهرستان نیز در این باره با اشاره به پیشینه هنر خامه‌دوزی در نیمروز بیان کرد: خامه دوزی سابقه‌ای طولانی در این منطقه دارد و از هنرهای اصیل نیمروز به شمار می‌رود.

ایرج نصیرآبادی افزود: در این هنر از نقش‌های متنوعی استفاده می‌شود، خامه‌دوزان بر اساس سلیقه خود این طرح‌ها را روی پارچه اجرا می‌کنند.این نقش‌ها معمولاً از طرح‌های سنتی و بومی الهام گرفته می‌شوند و هر کدام می‌توانند جلوه‌ای متفاوت به پارچه ببخشند. انتخاب رنگ نخ، نوع طرح و نحوه قرارگیری نقش‌ها نیز به ذوق و مهارت هنرمند بستگی دارد و همین تفاوت‌ها باعث می‌شود هر اثر خامه‌دوزی، هویت و زیبایی خاص خود را داشته باشد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی مطرح کرد: صنایع‌دستی یکی از حوزه‌هایی است که نیمروز در آن توانمندی قابل‌توجهی دارد و استعداد جوانان هنرمند در شهرها و روستاهای شهرستان، مهم‌ترین عامل این ظرفیت محسوب می‌شود. انتخاب شهرستان نیمروز به‌عنوان شهر ملی خامه‌دوزی کشور، نشان‌دهنده اصالت فرهنگی و هنری مردم این منطقه است و ظرفیت‌های موجود در نیمروز می‌تواند در مسیر آموزش و ترویج صنایع‌دستی، به‌ویژه خامه‌دوزی، مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته نصیرآبادی، خامه‌دوزی نیمروز، هنری ریشه‌دار و بخشی از هویت فرهنگی این منطقه است که حفظ آن تنها به نگهداری یک شیوه سنتی دوخت محدود نمی‌شود؛ بلکه پاسداری از بخشی از میراث هنری و ظرفیت اقتصادی منطقه به شمار می‌رود. حمایت از هنرمندان، آموزش این هنر به نسل‌های جدید و فراهم‌کردن زمینه معرفی و عرضه محصولات خامه‌دوزی می‌تواند به ماندگاری این هنر اصیل و تبدیل آن به فرصتی برای رونق صنایع‌دستی و اقتصاد محلی کمک کند.

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