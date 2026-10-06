آیت‌الله سید حسن عاملی عصر دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه دیدار با فعالان حوزه گردشگری استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: عزیزانی که در صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید تسهیلات خاص و امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد؛ چراکه تبلیغات، تسهیلات و ابداعات از ارکان حیاتی این صنعت به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تاکید بر حساسیت نسبت به رفع مشکلات فعالان گردشگری افزود: جلساتی از این دست برگزار می‌شود تا مسئولان و فعالان این حوزه مشکلات خود را مطرح کنند.

او تصریح کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که اگر سرعین سال ۱۳۵۷ را با سرعین امروز مقایسه کنید، واقعاً امری استثنایی را شاهد خواهید بود که باید در سطح جهانی مطرح و تبلیغ شود؛ چنین چیزی در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد و در اختیار ماست. بنابراین وظیفه داریم بهترین مدیریت و بهترین خدمات‌رسانی را داشته باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری از تمامی هتل‌داران، فعالان صنعت گردشگری و مدیران مربوطه قدردانی کرد و از مدیریت ارشد استان خواست با همت، دقت و حوصله کامل مشکلات مطرح‌شده را پیگیری کنند.

آیت‌الله عاملی خاطرنشان کرد: اگر در این خصوص مدیریت علمی داشته باشیم، می‌توانیم نیاز کل کشور را از جهت درآمد ارزی به‌سرعت برآورده کنیم؛ از این رو نباید فعالان صنعت گردشگری احساس تنگ‌نظری داشته باشند.

او ادامه داد: عزیزانی که برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری وارد می‌شوند، از سر عشق و علاقه است؛ آنان می‌توانند سرمایه خود را به بازرگانی ببرند و یا با مشاغل کاذب، بیشترین درآمد را بدون ریسک داشته باشند، اما این بسیار متفاوت است با کسی که برای عزت کشور، تولید ثروت و ایجاد اشتغال تلاش می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل یادآور شد: هم‌اکنون برخی هتل‌های ما هر کدام ۳۰ تا ۴۰ نفر را به کار گرفته‌اند و پیشرفت چشمگیری داشته‌اند؛ هتل‌هایی در سطح بین‌المللی ساخته شده است. در عین حال آرزو داریم چند هتل پنج‌ستاره نیز داشته باشیم که در این خصوص سرمایه‌گذاران آماده‌اند، و از مسئولان می‌خواهم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

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