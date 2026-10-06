به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتمع ادارات شهرستان کهک، با حضور تفرشی مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مسئولان این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

بر اساس این گزارش، ۳۰ اداره در شهرستان کهک استقرار یافته‌اند که ۱۱ دستگاه اجرایی از جمله میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مجتمع ادارات شهرستان کهک قرار دارند.

در این مراسم تعدادی از مسئولان استان قم و شهرستان کهک از جمله مرتضی رحمان‌نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم و حسن بافرانی، فرماندار کهک حضور داشتند.

مجتمع ادارات شهرستان کهک در میدان امام خمینی(ره) شهر کهک قرار دارد و سیدتقی حسینی مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کهک است.

شهرستان کهک در فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز شهر قم قرار دارد و دارای ۲ بخش مرکزی و فردو است. استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.

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