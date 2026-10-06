به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه بررسی مرمت و سامان‌دهی مدرسه تاریخی فیضیه روز سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با حضور مدیران و مسئولان کشوری و استانی در سالن امیرالمؤمنین(ع) مدرسه دارالشفاء برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید ملکی، قائم‌مقام مدیر حوزه علمیه قم؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدباقر حائری رضوی، مدیر مدرسه تاریخی فیضیه، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی،؛ علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌ فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرامرز عظیمی، شهردار کلانشهر قم، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و تعدادی از مسئولان استانی و کارشناسان برگزار شد.

در این نشست، طرح کلی مرمت و هزینه‌های تقریبی طرح توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ارائه شد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و استانی برای حفاظت از این میراث ارزشمند و تقویت جایگاه فرهنگی و تاریخی مدرسه فیضیه با همکاری و مشارکت دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و شهرداری کلانشهر قم تأکید شد.

گفتنی است، مدرسه تاریخی فیضیه قم به‌عنوان یکی از کانون‌های شاخص و مکان‌رویدادهای تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی ایران شناخته می‌شود و هم‌اکنون مراحل ثبت آن در فهرست مکان‌رویدادهای دفاع مقدس و ارزش‌های انقلاب اسلامی در حال انجام است.

مدرسه تاریخی فیضیه، به شماره ۲۰۷۱۵ در تاریخ نهم بهمن سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در فهرست آثار میراث‌فرهنگی کشور به ثبت رسیده است و در جوار آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) قرار دارد.

انتهای پیام/