به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی گفت: ارتقای مهارت‌های امدادی فعالان گردشگری نقش مهمی در افزایش ایمنی سفرها، مدیریت شرایط پیش‌بینی‌نشده و ارائه خدمات مناسب به گردشگران دارد و بر همین اساس، دوره آموزش و بازآموزی کمک‌های اولیه با همکاری جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری هرمزگان برگزار شد.

معاون گردشگری هرمزگان افزود: در این دوره که روز شامگاه ۱۳ مهرماه در سالن اجتماعات اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد، راهنمایان و فعالان گردشگری با اصول و مهارت‌های ضروری کمک‌های اولیه آشنا شدند.

او اظهار کرد: احیای قلبی ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، مراقبت از زخم‌ها و شکستگی‌ها و نحوه انجام اقدامات اولیه در شرایط اضطراری از جمله مباحث ارائه‌شده در این دوره بود و شرکت‌کنندگان به‌صورت آموزشی و عملی با شیوه مواجهه با موقعیت‌های اضطراری آشنا شدند.

محمدی تصریح کرد: آموزش مهارت‌های امدادی به‌ویژه برای راهنمایان گردشگری، با توجه به حضور آنان در سفرها و برنامه‌های طبیعت‌گردی، می‌تواند توانایی مدیریت شرایط اضطراری و واکنش سریع و صحیح در موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده را افزایش دهد.

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