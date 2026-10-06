به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن‌پور روز دوشنبه ۱۳ مهر به همراه معاونان این اداره‌کل با عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان لرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، حسن‌پور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، به تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف پرداخت.

همچنین معاونان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اداره‌کل نیز به صورت تخصصی گزارشی از عملکرد، پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی حوزه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند و مهم‌ترین اقدامات انجام شده در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی را تشریح کردند.

در ادامه این دیدار، عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر اهمیت نقش میراث‌فرهنگی در حفظ هویت ملی و تاریخی کشور، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی حافظ تاریخ، هویت و تمدن یک ملت است و نقش مهمی در معرفی میراث بشری و فرهنگی کشور به نسل‌های آینده دارد.

او افزود: اگر میراث‌فرهنگی نبود، بخش مهمی از تاریخ، تمدن و هویت کشور و استان برای آیندگان ناشناخته باقی می‌ماند و امروز نیز صیانت از این سرمایه ارزشمند نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

در این نشست، بر تداوم همکاری و تعامل میان دستگاه قضایی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در راستای حفاظت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه تأکید شد.

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