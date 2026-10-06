به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ آیین کلنگ‌زنی مرکز گردشگری «ایوان قلعه» با حضور وحید جمالی معاون گردشگری استان بوشهر، ارسلان میلکی معاون فرماندار شهرستان دشتستان، سیده‌خدیجه حسینی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دشتستان و جمعی از مسئولان محلی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای قلعه‌سفید برگزار شد.

وحید جمالی معاون گردشگری استان بوشهر در این آیین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع روستای قلعه‌سفید اظهار کرد: این روستا با توجه به قرار گرفتن در مسیر ورودی استان بوشهر از سمت استان فارس، از ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری برخوردار است و وجود نخلستان‌های گسترده، کوهستان، طبیعت روستا و ظرفیت‌های صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری در این منطقه باشد.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستاهای استان، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای جذب گردشگر، می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی جوامع محلی کمک کند و مجموعه «ایوان قلعه» نیز در همین راستا تعریف و اجرا خواهد شد.

جمالی با اشاره به شعار روز جهانی گردشگری و تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در صنعت گردشگری گفت: امروز استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی، نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های گردشگری و جذب گردشگران دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای معرفی بهتر روستاها و مقاصد کمترشناخته‌شده استان بوشهر استفاده کنیم.

معاون گردشگری استان بوشهر ادامه داد: مرکز گردشگری «ایوان قلعه» با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد و با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فراهم می‌شود.

او گفت: این مرکز گردشگری شامل رستوران، کافی‌شاپ و فروشگاه عرضه صنایع‌دستی خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان یکی از مراکز خدماتی و گردشگری مسیر ورودی استان، نقش مؤثری در ماندگاری گردشگران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی منطقه ایفا کند.

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