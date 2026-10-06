دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، عصر دوشنبه ۱۳ مهرماه در آیین افتتاح دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات توانمندی‌های بانوان کارآفرین استان همدان، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای بانوان کارآفرین و هنرمند استان و همچنین حمایت از تولیدات بومی و صنایع‌دستی برپا شده است.

او افزود: در این نمایشگاه ۲۷ نفر از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان حضور دارند و آثار و تولیدات خود را در قالب ۳۶ غرفه به بازدیدکنندگان عرضه کرده‌اند.

اکبری ادامه داد: محصولات ارائه‌شده در این رویداد در ۱۲ رشته صنایع‌دستی شامل سفال و سرامیک، مصنوعات چرمی، مصنوعات چوبی، معرق چوب، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، نقاشی روی شیشه، زیورآلات سنتی، مکرومه‌بافی، عروسک‌بافی، رودوزی‌های سنتی، قلاب‌بافی و تابلوفرش به نمایش درآمده است.

او با اشاره به بخش‌های جانبی این نمایشگاه گفت: ۹ غرفه ورکشاپ و اجرای زنده نیز در نمایشگاه پیش‌بینی شده است تا بازدیدکنندگان از نزدیک با مراحل تولید و خلق آثار صنایع‌دستی آشنا شوند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان خاطرنشان کرد: دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات توانمندی‌های بانوان کارآفرین استان همدان از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان پذیرای علاقه‌مندان است.

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