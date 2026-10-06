۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۱

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان افتتاح شد

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان افتتاح شد

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات توانمندی‌های بانوان کارآفرین اقتصادی استان با حضور فعالان حوزه کارآفرینی و صنایع‌دستی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، عصر دوشنبه ۱۳ مهرماه در آیین افتتاح دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات توانمندی‌های بانوان کارآفرین استان همدان، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای بانوان کارآفرین و هنرمند استان و همچنین حمایت از تولیدات بومی و صنایع‌دستی برپا شده است.

او افزود: در این نمایشگاه ۲۷ نفر از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان حضور دارند و آثار و تولیدات خود را در قالب ۳۶ غرفه به بازدیدکنندگان عرضه کرده‌اند.

اکبری ادامه داد: محصولات ارائه‌شده در این رویداد در ۱۲ رشته صنایع‌دستی شامل سفال و سرامیک، مصنوعات چرمی، مصنوعات چوبی، معرق چوب، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، نقاشی روی شیشه، زیورآلات سنتی، مکرومه‌بافی، عروسک‌بافی، رودوزی‌های سنتی، قلاب‌بافی و تابلوفرش به نمایش درآمده است.

او با اشاره به بخش‌های جانبی این نمایشگاه گفت: ۹ غرفه ورکشاپ و اجرای زنده نیز در نمایشگاه پیش‌بینی شده است تا بازدیدکنندگان از نزدیک با مراحل تولید و خلق آثار صنایع‌دستی آشنا شوند. 

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان خاطرنشان کرد: دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات توانمندی‌های بانوان کارآفرین استان همدان از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان پذیرای علاقه‌مندان است.

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان افتتاح شد

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان افتتاح شد

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان افتتاح شد

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کد خبر 1405071401610
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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