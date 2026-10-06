به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجواد جوکاری در گفت‌وگویی، از آغاز فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در این استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم برای سامان‌دهی ظرفیت‌های تخصصی و ارتقای جایگاه فعالان این حوزه دانست.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: این معاونت آماده ثبت‌نام از هنرمندان صنایع‌دستی استان قم برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی است.

جوکاری با بیان این که صنایع‌دستی قم تنها مجموعه‌ای از هنرها و مهارت‌ها نیست، بیان کرد: صنایع‌دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی، ظرفیت اقتصادی و سرمایه اجتماعی استان است.

او افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که صدای هنرمندان و فعالان واقعی این عرصه به‌صورت منسجم، حرفه‌ای و اثرگذار شنیده شود؛ از این‌رو در راستای اجرای آیین‌نامه بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع دستی و با هدف تقویت مشارکت جامعه حرفه‌ای، سامان‌دهی ظرفیت‌های تخصصی، ارتقای جایگاه هنرمندان و ایجاد بستری برای حضور مؤثر آنان در تصمیم‌سازی و توسعه صنایع دستی استان شروع شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اضافه کرد: در همین راستا، از همه هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان دعوت می‌کنیم با حضور مسئولانه و آگاهانه خود، در شکل‌گیری تشکلی شفاف و تخصصی مشارکت کنند.

جوکاری ادامه داد: یکی از اهداف مهم این فرآیند، ایجاد فضای واقعی برای حضور جوانان، بانوان، کارآفرینان و هنرمندان خلاق در ساختارهای حرفه‌ای صنایع‌دستی است.

او گفت: صنایع‌دستی آینده، علاوه بر حفظ اصالت، باید با طراحی نو، فناوری، برندسازی و بازارهای جهانی پیوند بخورد؛ بنابراین از همه هنرمندان استان دعوت می‌کنیم، در این مسیر نقش‌آفرین باشند؛ چرا که آینده صنایع‌دستی قم با مشارکت واقعی هنرمندان، تجربه پیشکسوتان، خلاقیت نسل جوان و همکاری سازنده بخش دولتی و خصوصی ساخته خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: از تمامی هنرمندان و فعالان واجد شرایط دعوت می‌کنیم، برای اطلاع از شرایط، مراحل ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز به معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل واقع در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس بگیرند.

نشانی کانال اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در پیام‌رسان ایتا با نام «میراث کریمه» https://eitaa.com/mirase_karime است.

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