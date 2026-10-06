۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲

شروع ثبت‌نام از هنرمندان صنایع‌دستی قم برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی

شروع ثبت‌نام از هنرمندان صنایع‌دستی قم برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، از شروع فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در این استان خبر داد و گفت: این معاونت آماده ثبت‌نام از هنرمندان صنایع‌دستی استان قم برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی است.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجواد جوکاری در گفت‌وگویی، از آغاز فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در این استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم برای سامان‌دهی ظرفیت‌های تخصصی و ارتقای جایگاه فعالان این حوزه دانست.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: این معاونت آماده ثبت‌نام از هنرمندان صنایع‌دستی استان قم برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی است.  

جوکاری با بیان این که صنایع‌دستی قم تنها مجموعه‌ای از هنرها و مهارت‌ها نیست، بیان کرد: صنایع‌دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی، ظرفیت اقتصادی و سرمایه اجتماعی استان است.  

او افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که صدای هنرمندان و فعالان واقعی این عرصه به‌صورت منسجم، حرفه‌ای و اثرگذار شنیده شود؛ از این‌رو در راستای اجرای آیین‌نامه بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع دستی و با هدف تقویت مشارکت جامعه حرفه‌ای، سامان‌دهی ظرفیت‌های تخصصی، ارتقای جایگاه هنرمندان و ایجاد بستری برای حضور مؤثر آنان در تصمیم‌سازی و توسعه صنایع دستی استان شروع شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اضافه کرد: در همین راستا، از همه هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان دعوت می‌کنیم با حضور مسئولانه و آگاهانه خود، در شکل‌گیری تشکلی شفاف و تخصصی مشارکت کنند.                       

جوکاری ادامه داد: یکی از اهداف مهم این فرآیند، ایجاد فضای واقعی برای حضور جوانان، بانوان، کارآفرینان و هنرمندان خلاق در ساختارهای حرفه‌ای صنایع‌دستی است.

او گفت: صنایع‌دستی آینده، علاوه بر حفظ اصالت، باید با طراحی نو، فناوری، برندسازی و بازارهای جهانی پیوند بخورد؛ بنابراین از همه هنرمندان استان دعوت می‌کنیم، در این مسیر نقش‌آفرین باشند؛ چرا که آینده صنایع‌دستی قم با مشارکت واقعی هنرمندان، تجربه پیشکسوتان، خلاقیت نسل جوان و همکاری سازنده بخش دولتی و خصوصی ساخته خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: از تمامی هنرمندان و فعالان واجد شرایط دعوت می‌کنیم، برای اطلاع از شرایط، مراحل ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز به معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل واقع در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس بگیرند.

نشانی کانال اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در پیام‌رسان ایتا با نام «میراث کریمه» https://eitaa.com/mirase_karime است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071401611
دبیر مرضیه امیری

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